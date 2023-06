Un importante aggiornamento arriva su S23, S23+ ed S23 Ultra

Se ne parlava da settimane, sarebbe dovuto essere rilasciato nel mese di maggio, ma finalmente il tanto atteso nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra sta arrivando. In rete se n'è parlato con la sigla AWF1 e più in generale come dell'aggiornamento che avrebbe corretto e migliorato ulteriormente la qualità della fotocamera dei top di gamma Samsung, ma non sono le sole novità presenti al suo interno.

Tante novità con l'ultimo aggiornamento software della serie Samsung Galaxy S23

Ecco il changelog ufficiale:

Miglioramenti per la stabilità del dispositivo, risoluzione di bug.

Nuove e/o migliorate funzionalità.

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni.

Mancano dettagli più specifici, ma grazie alle segnalazioni degli utenti che hanno già avuto modo di installarlo e provarlo ecco quali sono le novità:

Aggiunta l'opzione di zoom 2X nella modalità Ritratto (tramite un crop del sensore principale da 200 MP)

(tramite un crop del sensore principale da 200 MP) Risolti problemi per autofocus e HDR

L'elaborazione degli scatti in modalità Notturna viene valutata “leggermente diversa” rispetto a prima

viene valutata “leggermente diversa” rispetto a prima Animazioni e transizioni più fluide per l'interfaccia One UI

per l'interfaccia One UI Miglioramenti lievi per il feedback aptico

Patch di sicurezza di giugno 2023

Allo stato attuale, l'aggiornamento OTA è stato rilasciato in Indonesia, Malesia, Thailandia e Filippine, ma non dovrebbe volerci molto prima che arrivi anche in Europa.

