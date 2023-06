Amazon Prime Lite ufficiale: tutte le differenze del nuovo piano economico

Si conclude la fase di test a numero chiuso e parte ufficialmente Amazon Prime Lite, il nuovo piano d'abbonamento economico per la piattaforma di shopping online. Amazon decide così di abbassare il prezzo per una nuova versione del piano annuale che, rispetto a quello standard, ha diverse rinunce ma che potrebbero accontentare coloro che vogliono spendere meno a fronte di mancanze di cui possono tranquillamente fare a meno.

Amazon Prime Lite è la nuova versione economica dell'abbonamento annuale

Amazon Prime Lite è disponibile solamente su base annuale (niente piano mensile o trimestrale) e in India ha un costo di 999 Rs, circa 11€, rispetto ai 1.499 Rs (17€) del piano standard: facendo un confronto con l'Italia, dove attualmente Prime costa 49,99€, un piano come Prime Lite avrebbe un costo attorno ai 30€, che spalmato su 12 mesi significa circa 1,5€ in meno al mese. Praticamente un prezzo quasi identico a quello di Amazon Prime prima che subisse l'aumento che avvenne nell'estate 2022.

Rispetto al piano standard, Prime Lite ha le consegne garantite in 2 giorni, mentre niente da fare per le consegne in 1 giorno o nella stessa giornata così come per quelle programmate. Rimane l'accesso anticipato alle varie offerte che Amazon propone durante l'anno (Prime Day compreso) così come l'accesso a Prime Video ma solo su 2 dispositivi e con risoluzione HD con annunci pubblicitari. Inoltre, non ci sono né Amazon Music né Prime Reading né Prime Gaming.

Per il momento, Amazon Prime Lite è disponibile in Beta e solo in India, perciò è ancora tutto da vedere se e quando arriverà anche in Italia.

