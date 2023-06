ASUS Zenfone 10 ufficiale in Italia: perfetto per gli amanti dei flagship compatti!

Da un po' di tempo a questa parte sono tornati in auge i telefoni compatti, anche grazie alla possibilità di avere uno schermo di tutto rispetto ma con un corpo di dimensioni contenute. Ogni anno ASUS ha proposto un flagship compatto e anche Zenfone 10 non fa eccezione: il nuovo arrivato della compagnia asiatica è bello, stiloso, dotato di specifiche solide, un comparto fotografico che non fa una piega ed un prezzo niente male!

ASUS Zenfone 10 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del top di gamma compatto

Crediti: ASUS

Il segmento degli smartphone compatti ha un nuovo campione: ASUS Zenfone 10 è ufficiale in Italia ed arriva con un display da 5,9″, una soluzione AMOLED a 144 Hz con colori ultravividi (sRGB del 151,9% e DCI-P3 del 112%) e tecnologia Pixelworks. Lo smartphone misura 146,5 x 68,1 x 9,4 mm per un peso di 172 grammi ed è disponibile nelle nuove colorazioni ispirate alla natura Aurora Green, Eclipse Red e Comet White, che si aggiungono alle classiche Starry Blue e Midnight Black.

Un dispositivo stiloso ed elegante, progettato per essere realizzato ad una sola mano e che non disdegna “un pizzico” di forza bruta. Zenfone 10, infatti, è equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione, con RAM LPDDR5X 8533 Mbps e archiviazione tramite UFS 4.0. Il tutto è alimentato da un'unità da 4.300 mAh con ricarica da 30W e il supporto alla ricarica wireless Qi.

Crediti: ASUS

Ritorna lo stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi (in versione 2.0): quest'ultimo permette di ottenere video e foto stabili e privi di sfocature, utilizzando la fotocamera posteriore da 50 MP. Questo particolare Gimbal OIS monitora i movimenti dello smartphone, in ogni direzione, e utilizza queste informazioni per regolare l'intero modulo della fotocamera in tempo reale. È in grado di compensare spostamenti fino a +/- 3°, contribuendo così a rendere omogenea anche l'azione più movimentata, senza distorsioni ottiche o “ghosting”. Tra le altre caratteristiche del comparto abbiamo una messa a fuoco automatica ultraveloce e la nuova tecnologia Adaptive EIS, che utilizza il giroscopio incorporato per rilevare il movimento, consentendo regolazioni dinamiche delle dimensioni del campo visivo per mantenere i video sempre stabili.

La tecnologia OZO Audio offre la possibilità di eliminare il rumore del vento per ottenere registrazioni cristalline all'aperto o di catturare un audio spaziale 3D Surround coinvolgente e ad alta fedeltà.

Per gli autoscatti abbiamo una fotocamera anteriore da 32 MP, dotata di un sensore RGBW (con pixel da 1,4 μm) per prestazioni top in condizioni di scarsa illuminazione, anche grazie al supporto degli algoritmi avanzati per le scene notturne.

Crediti: ASUS

Il prezzo di partenza del nuovo ASUS Zenfone 10 è di 799€ per la versione base da 8/128 GB. Ci sono poi le varianti da 8/256 GB e da 16/512 GB, rispettivamente a 849€ e 929€. Ovviamente non mancano delle offerte dedicate, in occasione del debutto: i tagli superiori (quindi da 8/256 GB e da 16/512 GB) sono proposti in sconto a 799€ e 849€.

Il top di gamma compatto targato ASUS è disponibile in preordine sul sito ufficiale e arriverà negli Gold Store del brand a partire da luglio 2023.

