Roborock Dyad Pro sfiora i 250€ di sconto e scende al miglior prezzo!

Il campione delle pulizie intelligenti è Roborock Dyad Pro, aspirapolvere e lavapavimenti potente e completo, che si pulisce (ed asciuga) da solo. Sei in cerca del tuo nuovo alleato contro i pavimenti sporchi? Allora anche stavolta Roborock ha il vacuum cleaner che fa al caso tuo e con la promozione targata Geekmall diventa un vero affare: Dyad Pro scende al miglior prezzo di sempre, con spedizione dai magazzini europei dello store!

Roborock Dyad Pro scende al miglior prezzo di sempre: l'aspirapolvere e lavapavimenti che si pulisce da solo

Il nome Roborock è ormai consolidato come brand in grado di offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti e anche questo modello non fa eccezione. Roborock Dyad Pro è un vacuum cleaner wet & dry, ovvero un aspirapolvere con funzione di lavapavimenti. Il dispositivo è utile per pulire i pavimenti da polvere, sporco secco e bagnato: insomma, parliamo di un modello adatto ad ogni evenienza.

Dotato di una potenza di aspirazione di 17.000 PA e di un sistema composto da un rullo principale e due anteriori, Dyad Pro offre una pulizia totale dei pavimenti. Inoltre sono presenti varie funzionalità intelligenti come il sistema di erogazione della soluzione detergente: il giusto quantitativo viene rilasciato in base al tipo di sporco del pavimento (rilevato automaticamente). Non mancano poi i pratici avvisi vocali (in modo da conoscere al volo lo stato del dispositivo) e i controlli tramite l'app di Roborock.

Grazie alla tecnologia DirTect, il vacuum cleaner regola in automatico la potenza e il flusso dell'acqua; l'indicatore LED sullo schermo integrato ti indica le aree più sporche cambiando colore. Per finire in grande, Dyad Pro è dotato di una pratica base di ricarica: una volta posizionato è possibile dare il via all'auto-pulizia della spazzola (con tanto di asciugatura automatica).

L'aspirapolvere e lavapavimenti senza filo Roborock Dyad Pro scende al miglior prezzo di sempre: solo 301€ grazie alla combo Flash Sale e codice sconto di Geekmall, con un risparmio di quasi 250€! E con la spedizione gratis dall'Europa, l'occasione diventa imperdibile: un prezzo top e la massima celerità per mettere le mani sul tuo nuovo alleato nelle pulizie quotidiane.

