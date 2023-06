La tastiera wireless Xiaomi MIIIW costa meno di 30€, è compatta e non rinuncia allo stile!

Le postazioni PC di oggi si dividono sempre in due soluzioni: chi vira ai prodotti vistosi come quelli da gaming o chi cerca eleganza e minimalismo per il proprio ufficio. La tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 è sicuramente il prodotto per chi vuole una postazione minimale ma senza rinunciare allo stile e spendendo poco: grazie al nuovo codice sconto di Banggood, il prezzo scende a meno di 30€!

Xiaomi MIIIW Air 85 è la tastiera wireless compatta con doppia connessione in sconto con Coupon e spedizione da Europa

Le caratteristiche della tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 sono davvero complete, in quanto oltre all'essere compatta è anche leggera e sottile, con uno spessore di soli 7.8 mm. Inoltre, è realizzata in ABS e lega di alluminio, che dona al prodotto un aspetto premium. Per quanto riguarda i tasti, come suggerisce il nome sono in tutto 85 e con sistema a forbice. In più, ha un utile rialzo fino ad 8° per permettere una migliore digitazione.

Il supporto ai dispositivi è completo, essendo compatibile con Android, iOS e Windows. Comoda anche la possibilità di collegare la tastiera Xiaomi MIIIW via Bluetooth (versione 4.2) o tramite connettore USB wireless fornito in dotazione.

La tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 scende ad un prezzo super conveniente: solo 29,4€ grazie al nuovo codice sconto targato Banggood (con tanto di spedizione gratis).

