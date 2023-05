Tineco FLOOR ONE S5 è in doppio sconto su Amazon: risparmia quasi 180€!

Abbiamo parlato in molteplici occasioni della famiglia FLOOR ONE S5, una serie di prodotti pensati per le pulizie intelligenti. La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 è uno dei modelli più avanzati e performanti in circolazione e si rivela un valido alleato nella vita di tutti i giorni: ora è ancora più conveniente grazie alla promo doppio sconto su Amazon e diventa imperdibile!

Tineco FLOOR ONE S5 torna in offerta su Amazon, in Flash Sale e con codice sconto: il risparmio è assicurato!

Quando si parla di pulizie smart è impossibile non farsi venire in mente Tineco, specialmente dopo la sua ultima fatica FLOOR ONE S5. Si tratta di un aspirapolvere e lavapavimenti in grado di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato. Può essere utilizzato anche sul bagnato e grazie alla tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor è in grado di regolare in modo automatico la potenza d'aspirazione, il flusso dell'acqua e la velocità del rullo della spazzola. Ciò si traduce in minori consumi (dato che ogni risorsa vieen ottimizzata con precisione).

Questa è solo una delle caratteristiche del dispositivo: parliamo di un modello dotato di una base di ricarica con funzione di auto-pulizia, un pratico display LED per visualizzare lo stato del prodotto, la connettività WiFi ed il collegamento all'app di Tineco. Inoltre grazie al sistema a doppio serbatoio il pavimento viene lavato sempre con acqua pulita mentre quella sporca è aspirato in un contenitore a parte (e quindi si evitano contaminazioni).

L'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 torna in promozione su Amazon con un doppio sconto e l'immancabile spedizione Prime. Il vacuum cleaner è in offerta lampo a 449€ ma è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo cliccando su “Applica Coupon 30€”, presente direttamente della pagina del prodotto. In questo modo il prezzo finale scenderà a soli 419€, con un risparmio di quasi 180€ su quello di listino!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

