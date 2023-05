Gli iPhone diventeranno utili anche da bloccati con iOS 17

Apple sta lavorando al prossimo major update del sistema operativo di iPhone, con alcune funzioni che potrebbero rendere gli smartphone utili addirittura quando sono bloccati. Con iOS 17, secondo le ultime indiscrezioni, sarà possibile utilizzare una nuova modalità che trasforma gli iPhone in Smart Display, quando sono bloccati, per mostrare informazioni sempre utili da visualizzare.

iOS 17 trasforma iPhone in uno Smart Display: calendario, meteo e notifiche anche a riposo

Stando alle informazioni pubblicate da Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, Apple introdurrà in iOS 17 una modalità Smart Display che consentirà di visualizzare sugli schermi degli iPhone bloccati in posizione orizzontale informazioni come calendari, promemoria, meteo e notifiche in uno stile tutto nuovo, andando a braccetto probabilmente con l'Always-on-display.

La modalità sembrerebbe prevista anche per gli iPad, ma al momento non si hanno informazioni sull'eventuale arrivo in contemporanea con iPadOS 17 oppure soltanto con un aggiornamento futuro. Apple, infatti, starebbe ancora lavorando ad un tablet low-cost che si possa attaccare magneticamente al muro per funzionare come vero e proprio smart screen.

Non ci resta che attendere ancora qualche settimana, visto che Apple presenterà ufficialmente la nuova versione del sistema operativo mobile in occasione del WWDC 2023 del 5 giugno 2023.

