Apple WWDC23 ha una data: quali saranno le novità

Puntuale come da calendario, Apple ha appena annunciato la data per la WWDC23 (Worldwide Developers Conference), la sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori nonché uno degli eventi più importanti nell'agenda dell'azienda statunitense. Quest'anno, la conferenza si terrà all'Apple Park dal 5 al 9 giugno e, come sempre, sarà un'occasione per l'azienda di Cupertino di presentare al mondo le sue ultime novità in materia di software ma anche hardware. Vediamo quindi quali sono le novità che quasi sicuramente verranno presentate all'evento.

Si avvicina la conferenza WWDC23, ecco cosa presenterà sul palco Apple

L'evento d'apertura inizierà ufficialmente alle ore 19:00 italiane del 5 giugno, e uno dei protagonisti principali sarà ovviamente iOS 17, che assieme ad iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17 svelerà in anteprima le novità software per smartphone, tablet, notebook, PC, smartwatch ed Apple TV. In vista della prossima serie iPhone 15, le voci di corridoio ci dicono che gli sviluppatori Apple abbiano lavorato a varie novità, fra cui una sorta di diario personale, miglioramenti per l'Isola Dinamica e per il Centro di Controllo e nuove funzioni IA che miglioreranno l'interazione per i disabili. Per non parlare del sideloading, che dovrebbe rivoluzionare la UI di Apple, anche se si rumoreggia che gran parte delle risorse siano state spostate altrove. Mi riferisco ovviamente al visore VR/AR di cui si parla da anni e che finalmente sarebbe pronto a essere svelato al pubblico, e con esso il suo sistema operativo xrOS/xrProOS.

Come seguire in diretta l'Apple WWDC23

Come ogni anno, anche questa volta sarà possibile guardare in diretta l'evento Apple WWDC23 direttamente in streaming su YouTube, sul sito ufficiale e su quello Apple Developer (anche tramite l'app dedicata) e utilizzando Apple TV.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le