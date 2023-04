La famiglia Tineco FLOOR ONE S5 al completo: tanti modelli per tutte le esigenze

Tra i brand specializzati nelle pulizie intelligenti, uno dei più apprezzati dagli utenti è senza dubbio Tineco: si tratta di marchio leader del settore, in grado di sfornare prodotti premium ricchi di funzionalità, soluzioni accessibili per portare le pulizie smart in tutte le case e modelli di punta dalle caratteristiche stellari. La famiglia Tineco FLOOR ONE S5 è proprio così: una gamma di prodotti per tutte le esigenze, caratterizzata da soluzioni dotate di funzioni esclusive ed equipaggiate con il meglio della tecnologia della casa cinese.

Tineco FLOOR ONE S5: quali sono le lavapavimenti senza fili che compongono la serie

Allo stato attuale la serie Tineco FLOOR ONE S5 conta ben 5 modelli, un assortimento di lavapavimenti decisamente ampio, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Le ultime aggiunte alla gamma sono stati FLOOR ONE S5 Pro 2 (versione migliorata rispetto a dispositivo vincitore del premio Innovazione al CES 2022) e FLOOR ONE S5 Steam, che utilizza il vapore per una pulizia profonda e naturale.

Ma conviene utilizzare una lavapavimenti? Se siete in cerca di una comoda alleata nelle pulizie di tutti i giorni, allora la risposta è sicuramente affermativa. Utilizzare un aspirapolvere wet & dry (ossia in grado di agire sia su pavimenti asciutti che bagnati, grazie al mop integrato) riduce i tempi di pulizia di circa la metà rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre si fa tutto nel più completo relax, senza secchi carichi d'acqua e mocio gocciolanti.

Inoltre i modelli della serie FLOOR ONE S5 rappresentano il top della tecnologia Tineco: il sensore intelligente iLoop rileva il livello di sporco e regola la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso d'acqua di conseguenza, in modo da massimizzare l'efficacia; il sistema di autopulizia della spazzola con asciugatura a centrifuga permette di utilizzare una lavapavimenti sempre completamente igienizzata; grazie al sistema di pulizia ad acqua corrente i pavimenti vengono lavati solo con acqua pulita (mentre quella sporca viene aspirata e immagazzinata in un secondo serbatoio).

Tutti i prodotti della serie S5 hanno poi delle caratteristiche uniche e ogni modello è in grado di offrire determinate funzioni, in base alle esigenze di ciascun utente.

FLOOR ONE S5 Steam tilizza il potere naturale del vapore: inodore, privo di sostanze chimiche e sicuro per bambini e animali domestici. La combinazione di acqua e calore rimuove a fondo il grasso e le macchie ostinate.

tilizza il potere naturale del vapore: inodore, privo di sostanze chimiche e sicuro per bambini e animali domestici. La combinazione di acqua e calore rimuove a fondo il grasso e le macchie ostinate. FLOOR ONE S5 Pro 2 è la lavapavimenti perfetta per gli appassionati tech che vogliono avere a disposizione le ultime novità in fatto di pulizie intelligenti. La nuova modalità Ultra consente di elettrolizzare l'acqua del rubinetto con la semplice pressione di un pulsante e utilizzarla per una pulizia profonda naturale al 100%.

è la lavapavimenti perfetta per gli appassionati tech che vogliono avere a disposizione le ultime novità in fatto di pulizie intelligenti. La nuova modalità Ultra consente di elettrolizzare l'acqua del rubinetto con la semplice pressione di un pulsante e utilizzarla per una pulizia profonda naturale al 100%. FLOOR ONE S5 Combo Power Kit è la soluzione perfetta per spazi e appartamenti più piccoli: un dispositivo 2-in-1 che combina un mop e un aspirapolvere senza fili e consente la pulizia dell'intera zona giorno, non solo del pavimento.

è la soluzione perfetta per spazi e appartamenti più piccoli: un dispositivo 2-in-1 che combina un mop e un aspirapolvere senza fili e consente la pulizia dell'intera zona giorno, non solo del pavimento. FLOOR ONE S5 Extreme è consigliato per le pulizie “estreme” ed integra una modalità di aspirazione extra dedicata solo ai liquidi. Il serbatoio dell'acqua è super capiente mentre gli accessori aggiuntivi rendono l'esperienza di pulizia ancora più completa.

è consigliato per le pulizie “estreme” ed integra una modalità di aspirazione extra dedicata solo ai liquidi. Il serbatoio dell'acqua è super capiente mentre gli accessori aggiuntivi rendono l'esperienza di pulizia ancora più completa. FLOOR ONE S5 è il modello base della famiglia, un aspirapolvere e lavapavimenti in grado di offrire una pulizia profonda senza stress, veloce ed efficiente – anche lungo i battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, grazie all'esclusivo design della spazzola che consente anche la pulizia degli angoli.

Insomma, la serie Tineco FLOOR ONE S5 ha la risposta giusta per ogni esigenza, ad un prezzo contenuto (specialmente se in offerta).

Il modello top FLOOR ONE S5 Pro 2 è disponibile a 629€ mentre la versione Steam ha un prezzo di 449€. La lavapavimenti standard ONE S5 costa 499€, S5 Combo Power Kit 549€ ed S5 Extreme ha un prezzo di 529€.

Niente paura: potete dare un'occhiata su Amazon per risparmiare grazie alle offerte di primavera!

