Samsung Galaxy F54 5G ha una data di presentazione: ecco quando arriverà

La serie F di Samsung sta per dare il benvenuto ad una nuova aggiunta: si tratta di Samsung Galaxy F54 5G, comparso nel database di Google Play Console, protagonista di varie indiscrezioni ed ora confermato ufficialmente dall'azienda con i dettagli sulla data di presentazione. Ecco che cosa sappiamo sul prossimo mid-range della famiglia, un dispositivo che forse conosciamo già bene.

Samsung Galaxy F54 5G: cosa aspettarsi dal prossimo medio gamma

Samsung Galaxy M54 5G

Dopo la certificazione BIS, dove il dispositivo è stato avvistato con la sigla SM-M546B, Samsung Galaxy F54 5G arriva anche su Google Play Console, con un primo sguardo al design e parte delle specifiche. Secondo quanto riportato, il dispositivo sarà dotato di uno schermo con punch hole, una soluzione con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e densità di 450 DPI.

A muovere il tutto ci sarà il processore octa-core siglato s5e8835, ovvero l'Exynos 1380, accompagnato da 8 GB di RAM. Lato software è presente Android 13, ovviamente sotto forma di One UI.

La certificazione non riporta altri dettagli sulle specifiche, tuttavia potrebbe trattarsi di un dispositivo che conosciamo bene. Infatti, seguendo la tradizione, il futuro Samsung Galaxy F54 5G dovrebbe essere un rebrand del modello Galaxy M54 5G (lanciato anche in Italia come A54 e alcune piccole differenze).

Di conseguenza dovremmo avere uno schermo AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, 6.000 mAh di batteria, il supporto alla ricarica rapida da 25W, una tripla fotocamera con un sensore da 108 MP con stabilizzazione OIS e una selfie camera da 32 MP.

Samsung conferma la data di presentazione di Galaxy F54 5G

Dopo la nostra panoramica sulle possibili specifiche di Samsung Galaxy F54 5G, arriva finalmente la conferma da parte dell'azienda: la data di presentazione è fissata per il 6 giugno in India e attualmente il terminale è in fase di prenotazione (anche se mancano ancora i dettagli su prezzo e caratteristiche varie).

Al momento Samsung non si è sbottonata troppo, confermando solo la presenza di una tripla fotocamera con OIS, modalità notturna, AstroLapse e selfie di buon livello anche in condizioni di scarsa illuminazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le