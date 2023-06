Eufy MACH V1 è la nuova lavapavimenti di Anker che sterilizza l’acqua

Dopo il nuovo robot aspirapolvere con auto-pulizia a prezzo super conveniente, la gamma di prodotti Anker dedicati alle pulizie intelligenti si arricchisce con un'ennesima novità. Si tratta di Eufy MACH V1, la lavapavimenti potente e in grado di sterilizzare l'acqua: ecco tutti i dettagli ed un'offerta lancio con codice sconto (ed un regalo)!

Codice sconto Anker Eufy MACH V1: la lavapavimenti di Anker

L'ultima novità targata Anker presenta una serie di caratteristiche che la rendono super appetibile. La lavapavimenti Eufy MACH V1 è dotata del sistema Always Clean Mop, che consente di utilizzare una spazzola a rullo sempre pulita (in modo da non sporcare il pavimento). La tecnologia Eco-Clean Ozone permette di produrre acqua ozonizzata, per un effetto sterilizzante sul pavimento (durante la fase di lavaggio).

Non manca poi una base per l'auto-pulizia, con tanto di asciugatura tramite aria calda. Il contenitore per l'acqua pulita ha una capienza di 820 ml mentre per quella sporca è presente un serbatoio da 720 ml; non mancano i controlli smart tramite app, un pratico display LCD, varie modalità d'utilizzo e una potenza di aspirazione top (fino a 16.800 PA).

La nuova lavapavimenti Anker Eufy MACH V1 debutta su Geekbuying con un codice sconto dedicato ed una seconda spazzola in regalo; inoltre è presente la spedizione rapida dall'Europa, ovviamente gratis.

