Bing supera Baidu: popolarità alle stelle in Cina

La rinnovata popolarità di Bing dovuta all'integrazione dell'intelligenza artificiale di ChatGPT ha reso il motore di ricerca di Microsoft il più popolare in Cina. Nella nuova classifica stilata da StatCounter con i dati aggiornati fino ad aprile 2023, Bing ha guadagnato la prima posizione con una sorprendente quota di mercato: il 37.4%, staccando i competitor di ben 10 punti percentuale (almeno su desktop).

Bing è diventato il motore di ricerca più utilizzato in Cina

La strategia di Microsoft, quindi, inizia a dare i frutti sperati: l'integrazione di ChatGPT in Bing ha riacceso la fiamma oramai assopita della sfida dei motori di ricerca, riportando in auge la tecnologia della compagnia di Redmond. Altro fattore da non sottovalutare, nel processo di popolarità di Bing, è l'integrazione completa dell'ecosistema di Microsoft: tramite il motore di ricerca, infatti, è possibile accedere a tutti i servizi offerti dall'azienda statunitense come Office e Xbox.

In Cina, Bing è riuscito nell'impresa di spodestare Baidu, staccando di ben 10 lunghezze percentuali il secondo posto e oltre 20 il terzo. La classifica, quindi, vede Bing indossare la maglia azzurra e portarsi in prima posizione, mentre gli avversari restano a guardare. Quella che segue, è la classifica completa.

Bing (37.4%) Baidu (27.01%) Sogou (16.36%) Yandex (7.45%) Haosou (6.25%) Google (5.2%)

Le cose potrebbero cambiare presto anche in occidente, con Microsoft sempre più intenzionata a spodestare Google con partnership d'eccellenza.

