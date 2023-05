CUBOT KingKong 9 è il rugged phone potente, con tanta batteria ed una super fotocamera

Di recente il brand asiatico ha lanciato un nuovo rugged della gamma KingKong, caratterizzato da una torcia incorporata. Ogni modello della serie ha sempre provato ad innovare e portare delle novità interessanti agli utenti, professionisti in cerca di un telefono ultra-resistente o “semplici” amanti dell'avventura. Il nuovo CUBOT KingKong 9 è in dirittura d'arrivo e ancora una volta alzerà l'asticella: si tratta di un dispositivo potente e ricco di caratteristiche che lo rendono l'alleato perfetto!

CUBOT KingKong 9: tutte le novità del nuovo rugged phone in arrivo

Il lancio di CUBOT KingKong 9 è fissato per il 7 giugno: mancano quindi vari giorni prima del debutto. Nel frattempo la compagnia asiatica ha annunciato già quali saranno le novità e le principali caratteristiche del terminale. Ovviamente, come da tradizione per la serie, parliamo di un rugged phone dotato di una scocca ultra-resistente, in grado di sopravvivere ad urti e cadute e che non teme acqua e polvere.

A muovere il tutto troviamo un chipset Helio G99 di MediaTek, soluzione octa-core a 6 nm pensata per il gaming; si tratta quindi di un SoC in grado di offrire un'esperienza fluida, senza lag e ritardi.

Anche se si tratta di un rugged, questo non significa che gli utenti non possono avere una fotocamera performante. CUBOT KingKong 9 è dotato di un sensore principale da 108 MP, per scatti di tutto rispetto; in aggiunta è presente anche una Night Vision Camera, utilissima al buio o in condizioni di scarsa illuminazione. Presente all'appello anche un obiettivo macro da 5 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Altra caratteristica da non sottovalutare riguarda l'autonomia: oltre ad essere un rugged, il nuovo KingKong è anche un battery phone grazie ad una gigantesca unità da 10.600 mAh (con il supporto alla ricarica rapida da 33W). Infine, segnaliamo la presenza di un Second Display posteriore, utile per visualizzare l'orario e non solo.

Se volete saperne di più non resta che attende il lancio, fissato per il 7 giugno. CUBOT KingKong 9 sarà disponibile su AliExpress (e nello store ufficiale) ma potete partecipare già da ora ad un'iniziativa promozionale presente in questa pagina.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

