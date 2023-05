Con il nuovo Coupon eBay i prezzi sono folli: occasioni su Xiaomi, iPhone e non solo!

Puntuale come sempre, ecco arrivare un nuovo Coupon eBay, stavolta con tante occasione per risparmiare durante il mese di maggio. Tuttavia ci sono delle offerte tech decisamente ghiotte, con prezzi folli: si tratta di sconti limitati per cui conviene affrettarsi! Se siete in cerca di un top di gamma Xiaomi o iPhone, allora questo è il momento giusto per gettarsi a capofitto nell'acquisto!

Arriva un nuovo Coupon eBay: il mese di maggio porta con sé sconti folli

Il funzionamento del Coupon eBay di maggio 2023 non cambia rispetto al solito: utilizzando il codice MAGGIO23EDAYS è possibile beneficiare di uno sconto del 15% su una spesa minima di 20€. Inoltre sono possibili 2 utilizzi per utente, con uno sconto massimo di 100€ (ad ogni utilizzo): quindi, sfruttando al massimo il nuovo coupon è possibile risparmiare fino ad un massimo di 200€!

E ora, andiamo a vedere alcune occasioni imperdibili per gli amanti del massimo risparmio e dei prezzi folli!

Apple iPhone 14 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone NERO Midnight Passa da 734,90 a 634,90€ Codice MAGGIO23EDAYS



Apple iPhone 13 5G 128GB NUOVO Originale Smartphone NERO MEZZANOTTE Passa da 659,90 a 560,91€ Codice MAGGIO23EDAYS



Apple iPhone 14 Pro MAX 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone DEEP PURPLE VIOLA Passa da 1.089,90 a 989,90€ Codice MAGGIO23EDAYS



Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone DEEP PURPLE VIOLA Passa da 979,90 a 879,90€ Codice MAGGIO23EDAYS



Xiaomi 13 8/256 GB A soli 582,91€ invece di 682,91€ (-14%) Codice MAGGIO23EDAYS



SONY PS5 DISC (CFI-1216A) A soli 420,75€ invece di 649,00€ (-35%) Codice MAGGIO23EDAYS



Apple MacBook Air 13″ (Chip M1 con GPU 7-core, 256GB SSD) A soli 749,00€ invece di 849,00€ (-11%) Codice MAGGIO23EDAYS



NINTENDO SWITCH OLED 2021 RED BLU GARANZIA ITALIA Passa da 309,00 a 262,65€ Codice MAGGIO23EDAYS



Le occasioni continuano: date un'occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutti i prodotti in sconto con il nuovo coupon eBay di maggio. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Volete conoscere tutte le offerte eBay del momento e restare sempre aggiornati sulle promozioni dell'e-commerce. Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato: in questo momento trovate tutte le migliori occasioni con il coupon di maggio in tempo reale!

