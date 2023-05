Follie di maggio eBay: iPhone 13 e iPhone 14 a partire da 560€ con coupon

A sorpresa sono iniziate le nuove offerte di maggio di eBay, con un codice sconto che metterà a dura prova la vostra resistenza all'acquisto. Grazie a queste vere e proprio follie di maggio, sul noto e-commerce è possibile acquistare iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Pro e Pro Max a partire da soli 560€!

iPhone 13 e iPhone 14 sono scontatissimi con il nuovo codice sconto di eBay

I nuovi iPhone 14, dopo neanche un anno di vita, scendono ad un prezzo super grazie al nuovo codice sconto di eBay, che vi permetterà di acquistare l'ultimo smartphone di Apple a partire da 634.90€. Se invece desiderate risparmiare qualcosa in più accontentandovi del modello dello scorso anno, per voi in offerta c'è iPhone 13 da 128 GB in colorazione Midnight Black a soli 560.91€. Quelle che trovate di seguito sono tutte le offerte dedicate ad iPhone attualmente disponibili su eBay in super sconto con il nuovo coupon.

iPhone 13 (128 GB, Midnight Black) – 560.91€ – codice sconto “ MAGGIO23EDAYS “

(128 GB, Midnight Black) – – codice sconto “ “ iPhone 14 (128 GB, Midnight Black) – 634,90€ – codice sconto “ MAGGIO23EDAYS “

(128 GB, Midnight Black) – – codice sconto “ “ iPhone 14 Pro (128 GB, Deep Purple) – 879.90€ – codice sconto “ MAGGIO23EDAYS “

(128 GB, Deep Purple) – – codice sconto “ “ iPhone 14 Pro Max (128 GB, Deep Purple) – 989.90€ – codice sconto “MAGGIO23EDAYS“

Se avete necessità di cambiare smartphone, eBay ha deciso di tentarvi grazie a questo incredibile codice sconto che vi permette di acquistare gli ultimi iPhone disponibili sul mercato ad un prezzo davvero super. Si tratta di un'occasione da non farsi assolutamente sfuggire!

