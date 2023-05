Apple xrOS e xrProOS: doppio sistema operativo per la realtà mista?

Aggiornamento 22/05: Apple, tramite una compagnia di facciata, ha registrato anche il marchio xrProOS, riguardante sicuramente il sistema operativo in arrivo con Reality Pro, il primo visore AR/VR della compagnia. Che la compagnia statunitense stia preparando due OS differenti? Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Apple sta accelerando i lavori sul visore AR/VR, mettendo a punto anche il nuovo sistema operativo con cui sarà equipaggiato il prodotto. Secondo alcune autorevoli indiscrezioni, sarà xrOS ad alimentare il tanto vociferato casco per la realtà mista.

Apple xrOS: il sistema operativo per la realtà mista potrebbe avere finalmente un nome

Secondo le informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il sistema operativo installato sul tanto atteso casco per la realtà mista di Apple prenderà il nome di xrOS, dove la X andrà ad indicare, per l'appunto, la fusione tra realtà virtuale e aumentata: ovvero Extended Reality.

Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali sul lancio di questo nuovo prodotto, sembrerebbe che Apple abbia già ri-elaborato alcune app, come Maps e Messenger, per una migliore esperienza con la realtà mista. Gli sviluppatori, a breve, potrebbero anche ricevere un kit di sviluppo software per iniziare a lavorare sulle app per questa nuova piattaforma.

Aggiornamento 16/05: registrato il marchio xrOS

In queste ore il New Zealand Intellectual Property Office ha confermato la registrazione del marchio “xrOS” da parte di Apple. Questo nome era tra i papabili, insieme a “realityOS” per quanto riguarda la nomenclatura del nuovo sistema operativo di Apple che andrà ad alimentare il visore per la realtà mista Reality Pro. Come suggerito da autorevoli fonti già nel mese di dicembre, la compagnia di Cupertino ha scelto il riferimento XR (mixed reality) per il nome del nuovo sistema operativo che sarà presentato molto probabilmente in occasione della WWDC 2023 che si terrà a giugno.

Aggiornamento 22/05: registrato il marchio xrProOS

Con una mossa a sorpresa, Apple ha registrato il marchio xrProOS tramite la compagnia di facciata Deep Dive LLC. La registrazione del nuovo nome è avvenuta lo scorso 18 maggio in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Argentina, Turchia e Filippine. La comparsa di questo secondo nome potrebbe far pensare ad un doppio sistema operativo: uno dedicato agli occhiali AR/VR (che non arriveranno sul mercato ancora per diversi anni) ed uno al visore Reality Pro. Per informazioni più precise dovremo comunque attendere quantomeno il keynote di apertura della Worldwide Developer Conference 2023 di Apple.

