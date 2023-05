Massima precisione con Anycubic Photon Mono M5s: la stampante a resina con schermo 12K!

Quando si parla di stampa 3D, tra i principali brand specializzati in questa categoria troviamo Anycubic: si tratta di un'azienda che si è guadagnata un posto nel cuore degli appassionati grazie alle sue soluzioni dal rapporto qualità/prezzo top, modelli accessibili adatti sia a neofiti che ad utenti esperti. L'ultima novità è Anycubic Photon Mono M5s: si tratta della prima stampante 3D a resina (per il mercato consumer) equipaggiata con uno schermo con risoluzione 12K, per la massima precisione durante la stampa!

Anycubic Photon Mono M5s: caratteristiche, prezzo e uscita della nuova stampante 3D

Similmente ad altri modelli della serie, Anycubic Photon Mono M5s è una stampante 3D a resina con una copertura per l'area di stampa: un design classico ma che cela grandi novità al suo interno. Come anticipato anche in apertura, infatti, si tratta della prima soluzione consumer equipaggiata con uno schermo LCD monocromatico da 10,1″ con risoluzione 12K, ossia 11520 x 5120 pixel.

Grazie alla presenza di uno schermo ad altissima risoluzione, la stampante è in grado di creare modelli con precisione microscopica fino a 19 μm, con rapporto di contrasto 480:1. Il livello di dettaglio, quindi, risulta super elevato e in grado di restituire con precisione anche gli aspetti più piccoli.

Inoltre Anycubic Photon Mono M5s presenta anche un'altra caratteristica importante: si tratta di una stampante 3D senza livellamento manuale. Grazie ai sensori meccanici integrati, il dispositivo è in grado di rilevare e regolare automaticamente la distanza dello schermo dalla piastra di costruzione in qualsiasi punto della sua superficie. Si tratta di una procedura che può portare ad errori di stampa se eseguita in modo scorretto (un passaggio difficile specialmente per i neofiti), quindi il fatto che sia automatizzata è un bel vantaggio.

Tra gli altri vantaggi di Photon Mono M5s troviamo anche una velocità di stampa media di 105 mm/h; l'azienda ha triplicato l'efficienza di stampa, riducendo i tempo fino al 74% utilizzando migliorie software (con Photon Workshop 3.1), una pellicola di rilascio personalizzata di terza generazione e – ovviamente – una maggiore velocità nella gestione della resina.

Per la massima sicurezza è presente un nuovo sistema di monitoraggio intelligente progettato per garantire un elevato tasso di successo nella procedura di stampa. Il tutto si basa su tre momenti:

analisi dell'hardware;

rilevamento della resina;

rilevamento della stampa.

Durante il primo passaggio, la stampante 3D esegue un controllo della parte hardware (verifica dello schermo, del modulo di rilevamento meccanico e del motore); nella seconda fase, viene verificato se il quantitativo di resina inserito è abbastanza per il modello da creare (in modo da evitare interruzioni). Infine, durante tutta la fase di stampa il dispositivo monitora i progressi in tempo reale (inviando una notifica all'utente in caso di problemi, direttamente tramite l'app di Anycubic).

La nuova stampante 3D a resina Anycubic Photon Mono M5s sarà disponibile all'acquisto a partire dal 22 maggio, tramite lo store ufficiale (lo trovate qui). Grazie all'offerta lancio Early Bird, il prezzo sarà di soli 399€: tuttavia la promozione è valida da 22 al 24 maggio. Per non perdere l'occasione, dai un'occhiata allo store ufficiale di Anycubic e iscriviti per ricevere una notifica quando la nuova stampante sarà disponibile all'acquisto!

Contenuto realizzato in collaborazione con Anycubic.

