Android 13 QPR3 Beta 3.2 disponibile da ora: risolti numerosi bug

Dopo due settimane dall'ultima beta, Google torna a pubblicare una nuova versione di Android 13 QPR3, il nuovo aggiornamento del sistema operativo previsto probabilmente per il mese di giugno. La nuova Beta 3.2 non introduce nuove funzioni, ma essendo un minor update si occupa principalmente di risolvere i bug che hanno afflitto gli utenti nelle ultime settimane.

Risolti i problemi di connessione grazie al nuovo aggiornamento Android 13 QPR3 Beta 3.2

Questa terza versione della Beta 3 di Android 13 QPR3 ha l'unico scopo di risolvere i bug più importanti riscontrati dagli utenti. Lo sviluppo dell'aggiornamento infatti sembra aver rallentato in favore di una risoluzione dei (numerosi) problemi che i possessori degli smartphone Pixel hanno incontrato nel corso delle sessioni di test. Quello che trovare di seguito è il changelog completo dell'aggiornamento Beta 3.2.

Risolto un problema di sincronizzazione degli input con l'UI di sistema che causava l'interruzione del funzionamento dei comandi touch

Risolto un problema che causava la disconnessione dalle chiamate via Wi-Fi

Risolto un problema che impediva il corretto riconoscimento della SIM durante il setup dello smartphone

Risolto un problema che causava il fallimento della registrazione IMS tramite Wi-Fi dopo aver lasciato la connessione LTE

Come sempre questo nuovo aggiornamento è disponibile tramite OTA su tutti gli smartphone Google Pixel. Potete forzare la ricezione dell'aggiornamento recandovi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti“, ricordando che se siete iscritti al programma Android 14 Beta non ricevete questa patch.

