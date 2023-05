Amazon Fire Max 11 ufficiale: più grosso, più potente, più costoso

Nonostante non sia nota per i suoi tablet, Amazon fa parte della top 5 mondiale e quindi l'annuncio del nuovo Amazon Fire Max 11 potrebbe stuzzicare gli utenti. Rispetto ai modelli delle generazioni passate, infatti, il colosso dell'e-commerce ha alzato l'asticella e ha presentato un prodotto più rifinito, sia costruttivamente che a livello di specifiche: scopriamone tutte le novità.

Amazon presenta Fire Max 11: ecco le novità per il mondo dei tablet

Amazon Fire Max 11 abbandona la plastica per una scocca in metallo in cui è incastonato un più ampio schermo LCD da 11″ 2.000 x 1.200 pixel, superiore ai 10″ dei modelli precedenti, da affiancare a tastiera e stylus abbinati. La tastiera (che fa anche da cover) si collega tramite gli appositi pogo pin magnetici presenti sul frame laterale, mentre lo stilo ha attacco magnetico sempre sul frame, offre un'autonomia di 6 mesi con una singola batteria AAAA e 4.096 livelli di pressione per garantire una certa sensibilità nella scrittura e nel disegno (sono anche supportati pennini di terze parti USI 2.0). Dentro al tablet c'è un SoC MediaTek MTK8188K, con un processore octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio d'archiviazione espandibile via microSD, una configurazione che a detta di Amazon è il 50% più veloce del predecessore. Oltre al sensore ID laterale troviamo anche due speaker stereo Dolby Atmos (ma niente ingresso mini-jack), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, fotocamere da 8 MP e software FireOS con aggiornamenti di sicurezza garantiti per 4 anni.

Disponibile nell'unica colorazione Grigia, Amazon Fire Max 11 parte dal prezzo di 269,99€/284,99€ per la versione da 64 GB con o senza annunci pubblicitari, salendo a 299,99€/314,99€ per quella da 128 GB. Per acquistare gli accessori, bisogna aggiungere 34,99€ per lo stilo e 89,99€ per la tastiera (o 124,98€ per averli in bundle).

