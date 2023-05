Vi piacerebbe una TV 55″ 4K gratis ma con un display solo per la pubblicità?

Si sa: quando un prodotto è gratis, probabilmente sei tu il prodotto. Un concetto che solitamente viene camuffato ma che nel caso di Telly viene messo nero su bianco. Avere una TV da 55″ 4K gratuitamente in cambio della pubblicità: è questa l'idea della compagnia statunitense, portando sul mercato un formato televisivo mai visto prima. Basta un primo sguardo per capire che quella di Telly non è una TV qualsiasi ma consiste di due schermi, uno per la visualizzazione dei propri contenuti e uno per mostrare inserzioni pubblicitarie e non solo.

Telly lancia la provocazione: una TV gratuita in cambio di uno schermo secondario con pubblicità

Dopo averlo snobbato a lungo, di recente il business model basato sulla pubblicità sta tornando per la maggiore: lo dimostra il boom dei guadagni di Netflix, da quando ha introdotto un piano di streaming con annunci degli inserzionisti. Nel caso di Telly, l'idea è tanto geniale quanto diabolica: regalare una TV a tutti coloro che sono disposti a tollerare lo Smart Display posto inferiormente, cioè un second display su cui vengono costantemente mostrate pubblicità così come risultati sportivi, notizie, dati meteorologici, azioni finanziarie e quant'altro, in uno stile simile ai widget per smartphone. Telly fa sapere che, quando la smart TV è accesa ma inutilizzata, le pubblicità possono allargarsi anche allo schermo principale. La compagnia sta pensando anche ad altri metodi per monetizzare tramite la profilazione degli utenti, con il programma Telly Rewards che offrirà carte regalo per Netflix, Starbucks e così via in cambio di attività come sondaggi a schermo.

Il sistema operativo è TellyOS, che di per sé non ha alcuna compatibilità con app di terze parti come Netflix, YouTube, Prime Video e tutte le varie piattaforme di streaming, per questo con la TV viene fornito un dongle Android TV 4K gratuito su cui installarle; per il resto, le specifiche comprendono tre porte HDMI, 2 porte USB, un sintonizzatore televisivo e una soundbar posizionata a metà fra i due schermi. Ed è proprio qui che troviamo altri elementi controversi che permettono che la TV venga regalata, cioè il microfono e una videocamera con rilevamento del movimento che permette “programmi avanzati gratuiti di fitness“, di fare videochiamate con Zoom e usare l'assistente vocale per timer e sveglie. Onde evitare problematiche di violazione di privacy, Telly fa sapere che c'è un otturatore per oscurare la videocamera, permettendo all'utente di disattivarla all'evenienza. Nella politica di trattamento dati di Telly, è riportato che la TV raccoglie informazioni su ciò che guardiamo e ascoltiamo, per quanto tempo, quali canali guardiamo e come interagiamo con la TV, che si tratti di ricerche, pulsanti premuti e la “presenza fisica di te e di qualsiasi altra persona che utilizza la TV in un dato momento“. Inutile dire che non consentire la raccolta dati significa restituire la TV o pagarla a prezzo pieno, cioè 500$. Per il momento, l'iniziativa di Telly è limitata agli Stati Uniti per un totale di 500.000 unità con spedizioni a partire dall'estate 2023.

