Xiaomi MIX 5 nella prima immagine (con specifiche), ma attenti al fake

Pensavate che Xiaomi MIX 5 fosse finito nel dimenticatoio? Siete ancora in trepidante attesa del super flagship della casa di Lei Jun? Allora la vostra pazienta è stata ripagata: a quanto pare il nuovo capitolo della serie MIX arriverà quest'anno. Eccolo nella prima immagine dal vivo (da prendere con estrema cautela), insieme ai dettagli sulle specifiche.

Xiaomi MIX 5 sta arrivando: ecco cosa possiamo aspettarci dal flagship

Il precedente MIX 4 è stata una piacevole sorpresa dopo la “delusione” (per alcuni Mi Fan) di MIX 3 e del suo corpo slide. Similmente al predecessore, anche Xiaomi MIX 5 avrà dalla sua una fotocamere sotto lo schermo: lo dimostrerebbe la prima e presunta immagine dal vivo pubblicata da DigitalChatStation, noto insider cinese.

Ovviamente, trattandosi di un leak, è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Infatti è molto probabile che si tratti di un Red Magic 8 Pro (viste anche le forme del device) con a bordo una MIUI Custom; tuttavia, conoscendo l'insider, è probabile che abbia voluto stuzzicare i fan utilizzando la foto ma che comunque le specifiche siano “veritiere”.

Il prossimo Xiaomi MIX 5, quindi, dovrebbe avere dalla sua un display da 6,73″ con risoluzione QHD+ (3200 x 1400 pixel), lo Snapdragon 8 Gen 2 a muovere il tutto, una batteria da 4.820 mAh, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lato software non mancherà la MIUI 14.

Come specificato poco sopra è bene considerare il tutto come un semplice rumor, almeno fino a che non arriveranno ulteriori indiscrezioni.

