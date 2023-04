Yaber Pro V9 è il proiettore per portare il cinema a casa: in sconto con coupon

Spesso è credenza popolare che i proiettori siano troppo costosi e mai davvero alla portata di tutti: sono in tanti quelli che sognano di poter portare il cinema a casa propria senza dover necessariamente spendere non un occhio della testa. Yaber prova a trasformare questo sogno in realtà grazie al nuovo proiettore Pro V9 che oggi è disponibile in sconto con un doppio coupon.

Le emozioni del cinema arrivano a casa tua con il proiettore Yaber Pro V9

Yaber Pro V9 è un proiettore che offre una luminosità di 500 ANSI lumen, con risoluzione nativa Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel) e il supporto per l'upscaling fino alla risoluzione 4K. Il proiettore è dotato di auto focus e correzione automatica del keystone, che permette di regolare in modo automatico l'immagine per avere la miglior chiarezza possibile in tempo reale, senza dover utilizzare necessariamente le impostazioni manuali. Il telecomando fornito con il proiettore, tuttavia, consente di correggere facilmente l'angolo di visione nel caso in cui fosse necessario.

Il dispositivo offre la miglior connettività possibile con le tecnologie di ultima generazione: il modello V9, infatti, è dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per collegare altri dispositivi di riproduzione con tempi di latenza bassissimi. Per esempio, è possibile collegare una cassa Bluetooth ottenendo una sincronizzazione perfetta tra video e suono.

La funzione Zoom, inoltre, permette di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza si desideri: anche ad un solo metro e mezzo dalla parete, infatti, regolerà la dimensione dell'immagine per ottenere il miglior risultato possibile (con una distanza inferiore a 1.23 metri il proiettore potrebbe non riuscire a mettere a fuoco e l'immagine risulterebbe sfocata). Yaber garantisce per questo proiettore almeno 140.000 ore di vita della lampada, grazie alla funzione risparmio energetico che allunga l'autonomia del dispositivo.

Yaber Pro V9 è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 229.7€ grazie al coupon applicato in pagina e a quello esclusivo che trovate qui sotto che offre un extra-sconto del 3%. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime.

Contenuto realizzato in collaborazione con Yaber.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il