Come avere WhatsApp su più dispositivi: attiva subito la modalità Companion

Se n'era già parlato in passato e adesso, finalmente, alcuniutenti stanno avendo la possibilità di testare la funzionalità in prima persona. La versione 2.22.21.6 di WhatsApp Beta per smartphone e tablet Android introduce, a grande richiesta, la modalità Companion, che permette di accedere al proprio account e utilizzare il servizio di messaggistica da un secondo dispositivo anche quando quello principale non è collegato alla rete.

Aggiornamento 11/04: WhatsApp ha esteso a tutti i beta tester la possibilità di utilizzare la modalità companion multi-dispositivo. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Su WhatsApp debutta la modalità Companion per accesso multi-dispositivo

Presto sarà possibile utilizzare uno stesso account di WhatsApp su due dispositivi differenti, anche se quello principale non è collegato alla rete. Tutto sarà possibile mediante la modalità Companion, che ha fatto ufficialmente il suo debutto nella versione 2.22.21.6 di WhatsApp Beta per smartphone e tablet Android.

Allo stato attuale, tuttavia, la modalità Companion di WhatsApp presenta dei limiti. Pare che sia possibile collegare l'account solamente ad un tablet, scansionando l'apposito QR Code. Non è dunque ancora possibile utilizzare uno stesso account di WhatsApp su due smartphone.

La funzione potrà essere attivata direttamente dalla sezione Dispositivi collegati nelle Impostazioni di WhatsApp, per poi scansionare il codice QR che verrà mostrato sul tablet. Le chat verranno sincronizzate solo se lo smartphone principale è collegato al WiFi – o comunque dispone di accesso a Internet.

Anche se la funzionalità può essere già attivata dagli utenti che utilizzano la versione Beta dell'app, è opportuno ricordare che questa sia ancora in fase di sviluppo e che opzioni e modalità potrebbero subire variazioni in futuro. Al momento non si hanno ancora informazioni sul rilascio ufficiale.

WhatsApp Companion Multi-dispositivo: come attivare subito la modalità

La possibilità di collegare un secondo dispositivo Android al proprio account WhatsApp da oggi è disponibile per tutti i beta tester. Per iniziare subito ad utilizzare questa nuova funzione che permette di avere WhatsApp su due smartphone è necessario seguire la procedura che trovate qui sotto.

NB: la procedura è attualmente disponibile solo per i dispositivi Android. Nel caso in cui il vostro account principale si trovi su un iPhone è possibile comunque utilizzare lo stesso account su un dispositivi secondario Android.

Diventare beta tester Recatevi a questo link e cliccate “Become a tester” Aggiornare WhatsApp Una volta entrati nel programma beta vi verrà notificata la disponibilità di un nuovo aggiornamento di WhatsApp Collegare un dispositivo Una volta aperta la versione di WhatsApp aggiornata sul secondo dispositivo, dalla schermata di Registrazione vedrete l'opzione “Collega un dispositivo” per far apparire il QR Code Scansione del QR Code Dal vostro dispositivo principale, scansionate il QR code appena ottenuto tramite l'opzione “Impostazioni > Dispositivi collegati“ WhatsApp su due dispositivi Adesso potrete usare lo stesso account di WhatsApp sul vostro dispositivo principale ed uno smartphone/tablet Android secondario.

La modalità di duplicazione degli account sarà la medesima quando la funzione sarà disponibile su ufficialmente anche per le versione stabili di WhatsApp per iOS e Android, quindi salvate questa guida che potrebbe tornarvi utile molto presto!

