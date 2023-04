54% di sconto su UPDF con due regali: la miglior alternativa ad Adobe Acrobat?

La modifica dei PDF da sempre è affidata ad Adobe Acrobat, ma oggi potrebbe essere nata una valida alternativa in grado di editare e convertire i documenti in modo più rapido ed efficiente ad un prezzo assolutamente più accessibile. Stiamo parlando di UPDF, una suite completa per la gestione dei PDF che oggi può essere vostra con il 54% di sconto e addirittura due regali!

Modificare e convertire i PDF diventa semplicissimo grazie a UPDF: oggi con il 54% di sconto

UPDF è un'app di editing dei PDF disponibile su Windows, Mac, iOS e Android che richiede una singola licenza per essere utilizzata su tutte le piattaforme. Questa app è in grado di gestire al meglio ogni aspetto dei PDF, dalla semplice apertura e lettura alla modifica completa, nonché alla conversione.

Grazie agli strumenti di modifica è possibile aggiungere ai PDF nuovi link, immagini e testi, oppure modificare liberamente quelli già presenti all'interno del nostro documento. La modifica è semplice ed immediata: basta cliccare sull'apposita icona nella sidebar di sinistra per sbloccare gli strumenti di editing e selezionare gli elementi che vogliamo aggiungere, rimuovere oppure modificare.

Nella modalità di modifica è possibile modificare il testo, aggiungendolo oppure rimuovendolo in base alle proprie esigenze del momento. Il testo può essere modificato anche nella forma del font, dello stile e del colore, mentre possono essere aggiunti anche i watermark, gli sfondi, le intestazioni e i piè di pagina in modo estremamente semplice ed immediato.

In questa modalità è possibile anche aggiunge oppure rimuovere le immagini presenti nel documento, oppure modificarle all'occorrenza: per esempio è possibile effettuare un ritaglio dell'immagine direttamente dal programma, senza passare prima da altre applicazioni. I link, invece, possono collegare la pagine del documento tra di loro, oppure rimandare ai siti web: in questo caso è possibile personalizzare liberamento l'aspetto che avranno i collegamenti all'interno del nostro PDF.

Per avere maggiore interattività, è possibile cambiare il colore di sfondo del documento, andando a regolare l'opacità tramite le apposite impostazioni. I watermark, inoltre, possono essere aggiunti per impedire la copia di un documento, oppure per segnalare la confidenzialità del nostro PDF. Anche in questo caso è possibile regolare le proprietà visive del watermark come posizionamento e opacità.

Se siete studenti, vi farà piacere sapere che UPDF mette a disposizione anche un potente strumento di annotazione con cui è possibile segnare i propri appunti direttamente sul documento. Grazie a questo strumento si potrà sottolineare ed evidenziare parte del testo, aggiungere commenti oppure collocare degli sticker.

Nella modalità appunti è possibile personalizzare il documento in modo che sia più comprensibile per noi o per chi dovrà in seguito leggerlo: grazie all'aggiunta dei commenti si possono creare delle rapide spiegazioni per i vari paragrafi, mentre i timbri e gli sticker (più di 100 tra cui scegliere) permettono di creare delle personalizzazioni più efficaci e divertenti.

In questa modalità di modifica è possibile anche disegnare liberamente delle forme come rettangoli, ovali, frecce e linee per andare a personalizzare il nostro documento. Anche in questo caso, le proprietà delle forme appena create possono essere controllate e modificate: è possibile personalizzare infatti lo stile, la grandezza, i bordi, il colore e l'opacità.

Una volta personalizzato, il documento PDF può essere facilmente condiviso con colleghi e amici tramite link: gli utenti che riceveranno il collegamento potranno visualizzare il file, copiarlo, modificarlo, scaricarlo, oppure stamparlo senza che ci sia la necessità di un'utilizzare un app per la gestione dei PDF (ovviamente queste funzioni possono essere disabilitate per evitare la copia del documento).

UPDF è anche un convertitore di documenti: i PDF aperti con questa applicazione, infatti, possono essere facilmente trasformati in file di Word, Excel e PowerPoint, oppure in semplici file TXT, HTML, XML e RTF. Per chi invece ha la necessità di convertire i PDF in immagini, UPDF permette di generare file PNG, JPEG e TIFF direttamente dal documento.

I PDF modificati con questa applicazione, inoltre, possono essere firmati digitalmente oppure essere protetti con password in modo che solo i diretti interessati possano accedere al documento. Nel caso in cui i nostri file presentino pagine posizionate nell'ordine sbagliato, la funzione di riorganizzazione permette di eliminare, aggiungere, dividere e riposizionare ogni parte del documento scelto.

Se i nostri documenti PDF dovessero avere una dimensione troppo grande, UPDF si occuperà anche di ridurre la dimensione del file per facilitare la condivisione sul web oppure per salvaguardare lo spazio di archiviazione disponibile in locale e nel cloud. UPDF Cloud, infatti, mette a disposizione uno spazio web dove salvare facilmente i propri documenti per accedervi da qualsiasi dispositivo.

UPDF Cloud, inoltre, permette di visualizzare i documenti salvati in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi (a patto che si abbia a disposizione una connessione ad internet). Grazie a questo servizio i file si sincronizzeranno automaticamente e saranno sempre accessibili tramite il nostro account. I documenti salvati saranno sempre protetti da una criptografia multi-strato e solo gli utenti autorizzati da noi potranno visualizzarli. Come accennato in precedenza, inoltre, i documenti salvati su UPDF Cloud potranno essere facilmente condivisi anche con chi non ha a disposizione un programma per la gestione dei PDF.

UPDF può essere vostro con un sconto del 54% e con ben due regali: il prezzo della licenza annuale scende a 29.99 dollari, mentre la licenza a vita costerà soltanto 45.99 dollari. Con un singola licenza è possibile utilizzare l'applicazione su tutti i dispositivi supportati, quindi Windows, Mac, Android e iOS. Acquistando oggi una licenza otterrete anche 10 GB di spazio di archiviazione cloud e l'applicazione aJoysoft PDF Password Remover.

UPDF In regalo 10 GB di spazio di archiviazione Cloud e aJoysoft PDF Password Remover More Less 54% DI SCONTO E DUE REGALI

Contenuto realizzato in collaborazione con UPDF.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il