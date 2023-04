Tineco Floor One S7 Pro: la lavapavimenti per lo sporco più ostinato, con sconto esclusivo

Dopo averla presentata ad IFA 2022, Tineco porta finalmente sul mercato Floor One S7 Pro: una lavapavimenti top di gamma in grado di eliminare ogni traccia di sporco. Grazie a questo dispositivo per la pulizia, prendersi cura della propria abitazione diventa un gioco da ragazzi: l'esperienza d'uso infatti è semplificata per andare in contro ad ogni tipo di esigenza ed utente.

Con Tineco Floor One S7 Pro la lavapavimenti diventa smart per pulizie profonde ed accurate

Tineco Floor One S7 Pro è una lavapavimenti con motore DC senza spazzole che offre una potenza di 230 W, in grado di aspirare e lavare il pavimento in contemporanea semplificando e velocizzando le operazioni di pulizia. Con circa 450 giri al minuto ed un getto d'acqua continuo regolato dal sensore smart iLoop che riconosce la sporcizia, le spazzole di questa lavapavimenti possono rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato.

Il modello S7 Pro è dotato di guida bidirezionale SmoothPower, che riconosce il movimento delle ruote posteriori ed asseconda ogni azione compiuta con la lavapavimenti: un vero e proprio assistente di guida che facili le manovre. Il dispositivo è dotato di display LCD da 3.6″ e quattro diverse modalità di pulizia: Auto per una pulizia automatica, Max per sfruttare la massima potenza di aspirazione e flusso d'acqua, Aspirazione per funzionare senza acqua e Ultra che elettrolizza l'acqua e garantisce una pulizia più profonda.

Anche l'autonomia non è un problema per la nuova Floor One S7 Pro: la lavapavimenti infatti è dotata di una batteria da 3900 mAh in grado di garantire fino a 40 minuti di utilizzo. La base di ricarica minimal, inoltre, consente al dispositivo di auto pulirsi e ricaricarsi in circa 5 ore, senza ingombrare troppo: molto utile per chi non ha tanto spazio in appartamento.

Tineco Floor One S7 Pro è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 719.10€ grazie al nostro codice sconto esclusivo che fornisce un risparmio extra del 10%. Al momento del checkout, inserite il codice “TINGIZS7” per usufruire immediatamente dello sconto. La spedizione è gratuita per tutti i membri di Amazon Prime.

