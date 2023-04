Motorola RAZR 2023: primo video teaser ufficiale

Nonostante non sia ancora stata svelata la data di presentazione ufficiale, Motorola ha lanciato il primo teaser video ufficiale per il nuovo pieghevole RAZR 2023 (conosciuto anche come RAZR 40). Il filmato non offre grandi spunti, ma conferma in parte quelle che è il design del dispositivo, emerso anche in numerosi leak.

Il nuovo RAZR compare finalmente in video: la presentazione si avvicina

Chen Jin, General Manager of Phone Business Department di Lenovo, ha pubblicato su Weibo un breve filmato di qualche secondo che nella penombra mostra il nuovo Motorola RAZR 2023. Grazie a questo primo teaser viene confermato lo schermo secondario orizzontale (probabilmente da 3.7″), simile a quello che abbiamo potuto apprezzare su vivo X Flip.

Il general manager ha anche confermato che lo schermo secondario avrà un refresh rate alto: questo potrebbe tradursi in un display da 90 Hz, visto che 120 Hz sembrerebbe forse un po' eccessivo per uno schermo secondario. Il messaggio però non è chiaro, nel caso in cui Chen Jin si riferisse allo schermo principale allora potrebbe tornare in auge anche l'ipotesi 120 Hz.

Negli ultimi oggi è apparso su Geekbench la versione Ultra di RAZR 2023 (o RAZR 40 per gli occidentali), con prestazioni che fanno ben sperare grazie a Snapdragon 8 Plus Gen 1.

