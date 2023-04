Realme corre come un treno: GT Neo 6 è già nell’aria?

Di recente la casa cinese ha svelato la data di presentazione della gamma Realme 11, in arrivo a maggio. Oltre a questa serie di dispositivi sembra che la seconda metà dell'anno vedrà come protagonista il ritorno della famiglia GT: non abbiamo fatto in tempo a goderci i modelli attuali, che Realme GT Neo 6 sarebbe già nell'aria!

Realme GT Neo 6 potrebbe arrivare già quest'anno: ecco le ultime novità

L'indiscrezione arriva silenziosamente da DigitalChatStation, insider cinese solitamente affidabile. Rispondendo al commento di un utente, il leaker riporta che dopo l'annuncio della gamma Realme 11 (a maggio) ci sarà l'uscita della serie Realme GT Neo 6.

Ricordiamo che l'attuale GT Neo 5 è arrivato a febbraio 2023 in due versioni e si è presentato come il primo smartphone al mondo con ricarica da 240W. Nel mese di aprile è stato lanciato GT Neo 5 SE mentre al MWC 2023 abbiamo fatto conoscenza con GT 3 240W, rebrand di GT Neo 5 per il mercato Global.

GT Neo 5

A quanto pare se l'anno si è aperto con la gamma GT Neo, si chiuderà anche con quest'ultima, almeno secondo le parole di DigitalChatStation. Realme GT Neo 6 dovrebbe fare capolino nella seconda metà dell'anno, probabilmente dopo settembre. Per ora non ci sono leak “certi” e lo stesso insider non si sbottona; secondo vari rumor, il prossimo GT Neo dovrebbe puntare alle stelle con lo Snapdragon 8 Gen 2.

Anche se potrebbe sembrare una voce azzardata, potrebbe non essere del tutto assurda. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Realme GT 3 cinese dovrebbe essere mosso addirittura dallo Snapdragon 8 Gen 3. Di conseguenza, la Gen 2 potrebbe essere riservata alla famiglia GT Neo 6. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi: restiamo in attesa di eventuali leak “credibili” o una conferma ufficiale.

