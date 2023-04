Google Authenticator introduce finalmente la funzione più richiesta di sempre

In queste ore Google ha annunciato un nuovo aggiornamento dell'app Authenticator per Android e iOS che introduce una delle funzionalità più richieste di sempre dagli utenti. A partire da oggi, l'applicazione per l'autenticazione a due fattori sincronizzerà i codici OTP nel cloud, permettendo di trasferire facilmente gli account da un dispositivo all'altro, in modo da poterli sempre recuperare.

Telefono perso o rotto? Nessun problema, Google Authenticator adesso si sincronizza in cloud

Proprio come Google Password Manager e Sign in with Google, anche Authenticator sincronizzerà le informazioni salvate in app nel cloud, in modo da essere sempre disponibili nel caso in cui si decidesse di effettuare il login su un altro dispositivo. Capita spesso, per esempio, che uno smartphone si rompa o venga perso, bloccando l'accesso ai propri account: in questo caso non sarebbe più possibile effettuare l'autenticazione a due fattori (se non con i codici di recupero).

Questa nuova funzione salva codici e account direttamente nel cloud e facilitando il recupero e il ripristino su un nuovo dispositivo, in modo da non perdere l'accesso agli account associati. Per sfruttare il salvataggio in rete vi basterà semplicemente aggiornare l'applicazione sul vostro smartphone (o tablet) di riferimento. Google, tuttavia, continua a sognare un futuro senza password.

