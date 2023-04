Cambia PC da Unieuro: fino a 300€ di rimborso per il tuo vecchio notebook

Arriva una nuova promozione Unieuro, valida fino al 27 aprile 2023: “Cambia il tuo PC” con uno più recente, spedisci il tuo vecchio notebook e ricevi un rimborso fino a 300€. L'occasione perfetta per smaltire un vecchio dispositivo, riceverne uno nuovo di zecca e risparmiare un bel gruzzolo!

Unieuro lancia la promo “Cambia il tuo PC”: ecco come funzione e come fare per risparmiare

Ma come funziona la nuova promozione “Cambia il tuo PC” lanciata da Unieuro e che permette di sostituire il vecchio portatile?

Risparmiare sull'acquisto del vostro prossimo computer è facilissimo: non dovrete far altro che scegliere quello che preferite tra quelli compatibili con la promo, direttamente tramite lo store di Unieuro, per ottenere un rimborso fino a 300€. Inoltre i PC presenti partono da 299€, quindi se puntate ad una soluzione economica ed accessibile, troverete di certo quello che va per voi!

Ognuno dei PC presenti sul sito è accompagnato da un bollino in cui è ben visibile il rimborso che potrete ottenere dall'acquisto. Quindi, ricapitolando, basterà acquistare un prodotto in promozione entro il 27 aprile 2023; dopodiché dovrete presentare una richiesta tramite il portale di Unieuro dedicato alle Promozioni, entro 15 giorni dalla data d'acquisto.

Ora non resta che spedire il vostro dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta; entro 30 giorni dalla convalida riceverete il valore di valutazione. Per maggiori dettagli e per scoprire i notebook in promozione date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa, presente tramite il link in basso.

