Un’alternativa alle password: Google inizia i test sulle passkey

Ad ogni fuga di dati le nostre password perdono sempre più di efficacia e, nonostante siano state alla base della sicurezza dei dispositivi digitali, l'industry sta pensando ad un modo per eliminarle. Anche Google, infatti, ha iniziato i test per le passkey su Chrome, dopo un primo annuncio avvenuto nel corso del mese di maggio.

Passkey: l'alternativa di Google alle password

A differenza di una password, la passkey viene generata automaticamente e mai riutilizzata. L'esperienza di uso, tuttavia, non è molto diversa dallo scegliere una password già salvata grazie alla compilazione automatica.

Google ha iniziato a testare l'utilizzo delle passkey anche in Google Chrome per Android e l'utilizzo sembra essere molto semplice: quando necessario, il browser ci chiederà se vogliamo creare una nuova passkey e ci permetterà di utilizzare qualsiasi metodo di sblocco del telefono (impronta digitale, sblocco facciale) per la conferma.

Una volta creata, la passkey sarà sincronizzata con tutti i dispositivi associati al nostro account Google, proprio come avviene attualmente per le password. Quando avremo bisogno di effettuare l'autenticazione in un sito o in un app, Google ci chiederà se utilizzare la passkey e il metodo di sblocco preferito.

Quando utilizzata su un PC, invece, la passkey potrà anche essere scansionata sul telefono come codice QR, per essere attivata ed utilizzata. Questo nuovo tipo di autenticazione probabilmente riuscirà ad arginare anche il fenomeno delle app ruba-password.

Le passkey di Google sono attualmente disponibili nel canale Beta di Google Play Services e nella build Canary di Google Chrome, ma ci vorrà diverso tempo prima che la funzione diventi disponibile al grande pubblico.

