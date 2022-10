Realme 10, una cinquina di smartphone per la serie

Un periodo di grande chiacchiericcio sta avvenendo intorno a Realme e la sua line-up di smartphone medio gamma. Quello più frequente è sicuramente intorno alla serie Realme 10, la serie per eccellenza del brand, che sembra poter contare su ben 5 dispositivi alla sua uscita sul mercato Global.

Da Realme 10 4G a Realme 10 Pro+: cosa aspettarsi dalla nuova line-up?

Realme 10 4G

Realme 10 5G

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro plus

Realme 10i — Mukul Sharma (@stufflistings) October 13, 2022

A riportare i nomi dei possibili smartphone della nuova serie Number di Realme è il leaker Mukul Sharma, che in un semplice tweet riassume come si muoverà l'azienda per coprire il grosso del mercato Global. I modelli previsti, infatti, sarebbero 5 e tutti sarebbero i successori di quelli che abbiamo visto ad oggi con la serie 9.

Mission: 1080 Likes

Reward: The new Dimensity 1080 chipset on upcoming #realme devices this year!

Are you ready for the challenge? — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 11, 2022

Infatti, si parte con Realme 10 4G, la sua immancabile versione 5G, per poi proseguire con il modello Pro, il già noto 10 Pro+ e infine l'altro immancabile Realme 10i, che però l'insider non ha specificato con quale connettività arriverà da noi. Ma cosa aspettarsi, almeno in termini di chipset?

Come abbiamo già appreso, per la versione Realme 10 Pro+ ci sarà il Dimensity 1080, mentre per 10 Pro potrebbe anche esserci lo Snapdragon 6 Gen 1, giusto per effettuare lo step in avanti rispetto al 695. Proseguendo, per i due Realme 10 è prevedibile la presenza di un Helio G99 per il 4G e di uno Snapdragon da valutare per il 5G. Infine, il Realme 10i potrebbe tanto integrare un Dimensity se fosse 5G, tanto un Helio/Snapdragon se 4G.

Insomma, non ci sarà da annoiarsi a conoscere la nuova gamma di Realme, che punterà dunque a definire nuovi standard della fascia media in modo da incontrare quanti più utenti nelle loro esigenze.

