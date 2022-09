Realme 10 nei primi benchmark: avrà un processore MediaTek

Inizialmente sembra che l'azienda cinese avesse in programma una salto generazionale ma poi sono spuntati vari indizi (anche abbastanza palesi) in merito al prossimo medio gamma. Realme 10 non ha ancora una “forma” (il design è sconosciuto) ma le specifiche vanno delineandosi anche grazie ai primi benchmark su Geekbench.

Realme 10 avvistato su Geekbench: primi risultati e dettagli sulle specifiche

Nonostante le promesse di una serie Number all'anno, la prossima gamma dedicata alla fascia media potrebbe arrivare entro la fine del 2022. Non vi sono certezze e l'ultima parola spetta sempre all'azienda: tuttavia le indiscrezioni si stanno facendo progressivamente più marcate, tra certificazioni e voci.

Ora Realme 10 è protagonista dei primi benchmark: il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con la sigla RMX3630, la stessa già vista in altri documenti (con tanto di nome commerciale).

In base a quanto si evince dai risultati, lo smartphone sarà mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek (6 nm, Cortex-A76 a 2.2 GHz ed una GPU Mali G57) ed avrà dalla sua fino a 8 GB di RAM. Lato software troviamo Android 12, almeno per ora.

Ora resta solo da vedere quando arriverà la nuova gamma Realme 10: ci sarà da attendere fino al 2023 oppure il debutto è previsto entro fine anno?

