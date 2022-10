Facebook: individuate più di 400 app che rubano la password, ecco la lista

Sono oltre 400 le app per dispositivi Android e iOS accusate di aver rubato le password di accesso ai profili Facebook degli utenti che le hanno installate. La comunicazione arriva direttamente da Meta, che ha già provveduto ad informare Google ed Apple circa la presenza di applicazioni dannose sui propri Store e sollecitato gli utenti coinvolti a reimpostare la password.

Più di 400 app Android e iOS potrebbero aver rubato le password di Facebook

Il team di sicurezza di Meta ha lavorato a lungo per individuare e segnalare le oltre quattrocento applicazioni accusate di essere state progettate per rubare le credenziali di Facebook. Quasi la metà di queste app consiste in editor di foto e comprenderebbero anche piattaforme divenute molto popolari negli ultimi tempi, come quelle che promettono di trasformarci in un personaggio dei cartoni animati.

Altre app comprendono VPN che promettono di aumentare la velocità di navigazione o di concedere l'accesso a contenuti o siti Web bloccati; app utilità, per la salute e lo stile di vita come fitness tracker e oroscopi, app aziendali e gestionali; ma anche giochi, sia Android che iOS, che promettono grafiche 3D impressionanti.

Stando a quanto dichiarato da Meta, l'azienda avrebbe già provveduto ad informare sia Apple che Google e tutte le applicazioni segnalate sono state rimosse dai rispettivi Store. Inoltre, gli utenti che potrebbero aver subito una violazione stanno in queste ore ricevendo comunicazione da Facebook, sollecitandoli a intervenire per mettere in sicurezza l'account.

La lista con le oltre quattrocento applicazioni per dispositivi Android e iOS che potrebbero aver ottenuto accesso alle vostre credenziali di Facebook può essere consultata liberamente a questo LINK.

Cosa potete fare, adesso, per rendere i vostri account Facebook più sicuri? Anzitutto, il primo consiglio e ciò a cui dovreste provvedere al più presto consiste nel cambiare la password di accesso, impostarne una che sia possibilmente più complessa e – soprattutto – diversa da altre già utilizzate (anche su altri siti Web).

In secondo luogo, è sempre meglio attivare l'autenticazione a due fattori, così da aggiungere un livello di sicurezza aggiuntivo all'account Facebook. Infine, ricordatevi di attivare gli avvisi sugli accessi, così da ricevere una notifica sullo smartphone non appena qualcuno tenterà di accedere al vostro account Facebook da un dispositivo non riconosciuto.

