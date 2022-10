Google Assistant: dettatura vocale ed intelligenza proattiva con il nuovo aggiornamento

In occasione del lancio ufficiale di Pixel 7, Big G ha annunciato anche delle importanti novità in arrivo per Google Assistant, l'assistente vocale presente sugli smartphone Android e i dispositivi di domotica. Scopriamo insieme come può semplificare la nostra vita con le ultime novità!

Le nuove funzioni di Google Assistant: dettatura vocale ed intelligenza proattiva

Le funzioni principali di Google Assistant ad essere state aggiornate e migliorate sono relative all'invio di messaggi di testo, avvio delle telefonate e il widget “At a Glance”: andiamo a scoprirle nel dettaglio!

Invia messaggi più velocemente con la dettatura vocale

Con Google Assistant, la dettatura vocale può facilmente permettere scrittura, modifica e l'invio di messaggi, con una velocità superiore di almeno 2 volte e mezzo rispetto alla scrittura con la tastiera. Questa funzione è disponibile da oggi anche in italiano, spagnolo e francese.

Inoltre, quando dettiamo ad Assistant cosa scrivere, il sistema sarà in grado di suggerire in modo rilevante le emoji da utilizzare. Per esempio, dicendo “emoji LOL” l'assistente vocale saprà che l'emoji da inserire è la seguente: 😂.

Chiamate e messagistica migliorata

Questa è una novità interessante soprattutto per Google Assistant sugli smartphone Android: Direct My Call, con l'aiuto di Duplex, adesso mostrerà le opzioni per la chiamata in corso in modo molto più rapido, aiutandoci a navigare nei menu delle chiamate pre-registrate in modo molto più facilmente.

La trascrizione dei messaggi vocali, inoltre, permetterà a tutti gli utenti di leggere i messaggi audio nell'app di Google Messaggi, molto utile quando si ci trova in situazioni in cui è più comodo dare uno sguardo al telefono piuttosto che portarlo all'orecchio per ascoltare.

Su Google Pixel 7, invece, è possibile impartire ordini ad Assistant senza necessariamente pronunciare il comando “Hey, Google“. Per esempio è possibile dire “Silenzio!” per silenziare automaticamente una telefonata in arrivo.

Intelligenza proattiva direttamente sullo schermo

Come accennato in precedenza, ci sono novità anche per il widget “At a Glance” che con questo nuovo aggiornamento mostrerà le informazioni di cui abbiamo bisogno in modo proattivo. Per esempio, se siamo in procinto di prendere un aereo “At a Glance” ci mostrerà le informazioni sul nostro volo e il meteo che troveremo al nostro arrivo.

