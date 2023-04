OPPO F23 Pro 5G in arrivo a maggio: i primi leak svelano (quasi) tutto

La serie F è una delle principali famiglie di dispositivi per il mercato Global, per quanto riguarda la fascia media del brand cinese. A distanza di parecchi mesi dalle ultime aggiunte, ecco che si comincia a parlare in modo concreto del prossimo OPPO F23 Pro 5G: il dispositivo sarebbe molto vicino al debutto e i primi leak ci offrono una panoramica quasi completa.

OPPO F23 Pro 5G: tanti leak su specifiche, prezzo e uscita

Cosa aspettarsi da OPPO F23 Pro 5G? Stando alle ultime novità, il medio gamma dovrebbe arrivare il 15 maggio in India ed avere un prezzo di listino compreso tra i 277€ e i 288€ al cambio attuale. Probabilmente non arriverà da solo, ma farà parte di una serie: tuttavia al momento mancano dettagli sugli altri dispositivi.

Il termini di specifiche, il nuovo smartphone sarebbe mosso dallo Snapdragon 695, chipset visto di recente anche a bordo di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il resto del comparto offrirebbe uno schermo LCD da 6,72″ di diagonale, una batteria da 5.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 67W ed una fotocamera da 64 + 2 + 2 MP, con un obiettivo a microscopio (da 40X). Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 32 MP.

Gli ultimi dispositivi della gamma F sono stati i modelli F21s Pro (4G e 5G) lanciati lo scorso settembre, preceduti da F21 Pro (anche in questo caso con doppia connettività).

