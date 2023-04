POCO F5 Pro: aspettando il lancio, ecco i primi video unboxing

Manca pochissimo all'evento di lancio dei nuovi smartphone di POCO e ovviamente i riflettori sono puntati soprattutto sul modello maggiore, il quale potrebbe presentarsi come il flagship killer dell'estate. Aspettando il debutto, POCO F5 Pro è stato avvistato inizialmente in un video unboxing e poi in svariate altre clip: evidentemente in vaso di Pandora è stato aperto!

POCO F5 Pro protagonista dei primi unboxing video

Come anticipato in apertura, POCO F5 Pro è protagonista di vari video unboxing, i quali ci mostrano il design del dispositivo e anticipano le specifiche. In realtà si parla già da un po' di tempo del terminale, il rebrand occidentale di Redmi K60. E infatti, dal modello della costola di Xiaomi, POCO ha tratto sia il design che le varie caratteristiche interne.

Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,67″ 2K a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Il resto delle specifiche comprende una capiente batteria da 5.160 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 67W e wireless da 30W, una fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica OIS e tanto altro.

POCO F5 and F5 Pro pic.twitter.com/RptHyvOhjS — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 27, 2023

Ricordiamo che la presentazione di POCO F5 Pro e del suo fratello minore è fissata per il 9 maggio. Se volete saperne di più su entrambi i modelli date un'occhiata al nostra approfondimento dedicato (dove abbiamo raccolto tutti i leak e le conferme).

