OnePlus presenta OxygenOS 13.1: novità e modelli compatibili

Dopo OPPO con la sua ultima ColorOS 13.1, anche OnePlus ha lanciato ufficialmente il suo nuovo aggiornamento alla OxygenOS 13.1. Nonostante il top di gamma annuale sia già stato presentato settimane fa, la compagnia ha preferito rilasciare la nuova versione del suo software a bordo di Nord CE 3 Lite. Ma a parte questo dettaglio, vediamo cosa cambia a bordo della nuova ROM e su quali smartphone e tablet verrà rilasciata.

OxygenOS 13.1: ecco tutte le novità per smartphone e tablet OnePlus

Tutte le novità

OxygenOS 13.1 design sneak peak 🫣 pic.twitter.com/ynmCdIhJfi — Shishir (@ShishirShelke1) March 30, 2023

Con l'aggiornamento OxygenOS 13.1, OnePlus si è focalizzata sul miglioramento delle prestazioni, con HyperBoost GPA che stabilizza in maniera più efficace il frame rate nelle sessioni di gioco. Ci sono migliorie anche per l'utilizzo delle app, con un abbassamento dei consumi e un aumento della velocità nel download e nell'apertura. È stata anche ritoccata la modalità Zen, adesso chiamata Zen Space, con nuovi temi e l'aggiunta di due modalità: Deep Zen e Light Zen; quest'ultima permette di scegliere quali app mantenere accessibili e di usare Work-Life Balance per le due sotto-modalità Lavoro e Studio e le relative app. Infine, pare essere stata aggiunta la funzione Ultra Volume, per creare l'illusione di un boost audio tramite una diversa equalizzazione che enfatizza le frequenze medio/alte. Uso il condizionale perché non c'è stato un vero e proprio annuncio, e quindi è possibile che all'interno della OxygenOS 13.1 ci siano altre modifiche ereditate dalla ColorOS 13.1

Quali modelli si aggiorneranno

Non c'è ancora una roadmap ufficiale, ma ecco quali smartphone e tablet OnePlus dovrebbero ricevere l'aggiornamento OxygenOS 13.1:

OnePlus 11, 11R

OnePlus 10 Pro, 10R, 10T

OnePlus 9, 9 Pro, 9R, 9RT

OnePlus 8, 8 Pro, 8T

OnePlus Ace 2, Ace 2V

OnePlus Nord 2, Nord 2T, Nord CE, Nord CE 2, Nord CE 2 Lite

OnePlus Pad

