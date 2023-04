Huawei e Philips presentano Smart Eye Massager: un caldo massaggio con tanto di musica

Mentre il colosso tech cinese continua la sua ardua lotta contro il ban USA continuano ad arrivare novità sia per quanto riguarda gli smartphone del brand che gli accessori. In patria l'azienda presenta con cadenza sistematica dispositivi interessanti, spesso in collaborazione con altri brand (grazie al suo sistema proprietario HarmonyOS). L'ultima novità è Huawei Philips Smart Eye Massager, un massaggiatore intelligente che promette sessioni di massimo relax!

Huawei Philips Smart Eye Massager: il massaggiatore smart che riscalda, vibra e riproduce musica

Il nuovo massaggiatore smart è stato realizzato da Huawei e Philips e permette di beneficiare di sessioni rilassanti a suoi di massaggi riscaldati e musica. Il dispositivo utilizza la tecnologia VibWave ed è dotato di una testina massaggiante con 14 contatti; sono presenti vari gradi di intensità e non manca la funzione riscaldante. Huawei Philips Smart Eye Massager presenta due testine per gli occhi che simulano un impacco caldo, per un massaggio ancora più rilassante.

Per portare l'esperienza di relax al livello successivo è possibile anche ascoltare musica: il dispositivo è dotato della tecnologia conduzione ossea e quindi non è necessario indossare degli auricolari.

Il design di Huawei Philips Smart Eye Massager si adatta perfettamente alla forma del viso grazie al corpo flessibile; inoltre l'interno è rivestito di tessuto morbido, per la massima comodità. Il peso è di circa 245 grammi, quindi poco più di uno smartphone. Presente all'appello il supporto a HarmonyOS, in sistema proprietario del colosso cinese, così come la possibilità di controllare il dispositivo tramite app.

Il massaggiatore Huawei Philips Smart Eye Massager è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 99€ al cambio attuale, ossia 749 yuan.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il