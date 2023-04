File Outlook PST danneggiato o corrotto? Ecco come recuperarlo in pochi semplici passi

Microsoft Outlook è tra i servizi di posta elettronica più diffusi al mondo. Tuttavia, la sua stabilità e la sua popolarità non esentano il programma dal manifestarsi di problematiche di vario tipo. Quante volte vi è capitato, ad esempio, di non essere riusciti a recuperare un file PST perché danneggiato o inspiegabilmente sparito dal vostro computer? Se anche voi avete affrontato o state in questo preciso momento affrontando un problema del genere, non temete: abbiamo qui la soluzione giusta che vi permetterà di recuperare un qualsiasi file Outlook PST/OST sul vostro computer, Windows o Mac che sia!

Cos'è un file PST di Outlook e perché potrebbe essere danneggiato o corrotto

Prima di vedere nello specifico come si può recuperare un file PST di Outlook, cerchiamo anzitutto di capire cosa si intende con Personal Storage Table e quali potrebbero essere i fattori che ne causano il danneggiamento.

Iniziamo, dunque, con un po' di teoria. Con “file PST” – Personal Storage Table – si intende un formato di file utilizzato da Microsoft Outlook per archiviare i dati dell'utente, come e-mail, contatti, calendari, attività e altri elementi. Questi file sono fondamentali per mantenere i dati di Outlook organizzati e al sicuro, poiché consentono all'utente di mantenere una copia locale dei propri dati invece di memorizzarli sul server di posta elettronica.

Per quale motivo, utilizzando il software di Microsoft, potremmo trovarci di fronte un messaggio di errore del tipo: Impossibile trovare il file PST di Outlook? A dire il vero, le cause potrebbero essere diverse. Tra le più comuni citiamo il cambiamento della posizione del file PST: se questo viene spostato o rinominato, Outlook potrebbe non essere in grado di trovarlo. Allo stesso modo, se il percorso specificato per il file PST è errato, Outlook non riuscirà ad individuarlo.

Potremmo avere problemi anche qualora il file dovesse essere protetto da password, o se il file PST è stato creato con una versione più vecchia di Outlook e si tenta di aprirlo con una versione più recente. Infine, non è neppure da escludere l'ipotesi che il file possa essersi danneggiato o corrotto a causa di un errore hardware o software.

Come recuperare un file PST di Outlook?

Bene. Ora che sappiamo quali potrebbero essere le cause dietro al danneggiamento di un file PST di Outlook, cerchiamo di capire come le si può risolvere. Tra le modalità di recupero disponibili, citiamo quella nativa di Windows, ovvero utilizzando la funzione “Cerca file“. In questo caso, sarà necessario cercare il file con estensione “.pst“.

In alternativa, se non si riesce a trovare il file PST o se questo è danneggiato, si può sempre utilizzare un software di recupero dei dati. Tra i migliori software per analizzare il disco rigido e recuperare i file PST persi o danneggiati c'è Repairit for Email di Wondershare. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un software di riparazione dei file PST (ma anche OST, altro formato molto comune oggi) di Microsoft Outlook progettato in modo specifico per aiutare gli utenti a riparare i file danneggiati o corrotti e recuperare i dati persi, come e-mail, contatti, appuntamenti, attività e altri elementi importanti.

Questo software è disponibile sia su Windows che su Mac ed utilizza una tecnologia avanzata per analizzare il file PST danneggiato e riparare eventuali errori, come la corruzione del file di sistema, il blocco di virus, la mancata sincronizzazione dei dati e altri problemi. Il tutto, in modo molto semplice, pratico e veloce, attraverso un'interfaccia iper-semplificata che rende questa operazione alla portata di tutti, anche degli utenti meno esperti!

Cosa lo eleva rispetto agli altri software? La sua completezza: oltre a garantire il recupero di file PST E OST danneggiati, Wondershare Repairit for Email offre anche altre funzionalità che permettono di risolvere altri problemi che impediscono l'avvio di Outlook o per ripristinare email eliminate da molto tempo.

Come recuperare file PST di Outlook con Repairit for Email di Wondershare

Lo abbiamo già detto, recuperare un file PST di Outlook è davvero un gioco da ragazzi, ma rendiamolo ancora più semplice con questa guida! Anzitutto, scaricate e installate Repairit for Email sul vostro computer (il software è disponibile GRATUITAMENTE nella versione di prova).

Avviate il programma, selezionate la voce “Trova file Outlook“, scegliete l'unità in cui è possibile che si trovi il file PST danneggiato e cliccate “Cerca“.

Completate la riparazione del file PST corrotto cliccando su “Scansiona ora“.

Visualizzate l'anteprima del file PST riparato e salvatelo.

E niente, il gioco è fatto! Se siete interessati, di seguito trovate il link per il download: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il