ROG Phone 7D arriverà quest’estate: ecco le differenze

Di recente ASUS ha lanciato sul mercato ROG Phone 7 e il fratello maggiore Ultimate, i primi gaming phone dotati dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Dopo alcune indiscrezioni iniziali, si torna a parlare di ROG Phone 7D (anche in versione Ultimate): il prossimo top di ASUS ha un periodo d'uscita e ora anche le specifiche sembrano essere più chiare.

ASUS ROG Phone 7D e 7D Ultimate: ecco quando arriveranno e cosa aspettarsi

Inizialmente avevamo già parlato di ASUS ROG Phone 7D ma il numero di modello era sbagliato e c'è stata un po' di confusione al riguardo. Gli ultimi leak fanno maggiore chiarezza su quello che possiamo aspettarci: per prima cosa di modelli 7D e 7D Ultima sono siglati AI2301_A, AI2301_B, AI2301_C e AI2301_D, dettaglio utile in vista di eventuali certificazioni o benchmark.

Passando ai dettagli tecnici, i due flagship da gaming sarebbero mossi da un chipset della gamma Dimensity 9200, molto probabilmente l'ancora inedito Dimensity 9200+. Lato memorie non mancheranno fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Si parla poi del display, un'unità AMOLED da 6,78″; per il software, ovviamente ci sarà Android 13 mentre l'autonomia sarà affidata ad una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65W.

L'uscita di ASUS ROG Phone 7D e 7D Ultimate dovrebbe avvenire ad agosto 2023 in Cina; per la versione Global bisognerà pazientare, probabilmente un paio di mesi (ma è solo un'ipotesi).

Osservando le specifiche dei modelli 7D, è impossibile non notare una forte somiglianza con quelle di ROG Phone 7 e 7 Ultimate. L'unica differenze è ovviamente non chipset, in questo caso una soluzione MediaTek anziché Qualcomm.

