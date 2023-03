Xiaomi QIN 3 Ultra: un super-compatto così non si vedeva da 10 anni

11 anni fa, il primissimo smartphone Xiaomi misurava 125 x 63 x 11,9 mm per 149 grammi; oggi, un top di gamma come Xiaomi 13 misura 152,8 x 71,5 x 8/7,1 mm per 185/189 grammi, per non parlare di Xiaomi 13 Pro da 162,9 x 74,6 x 8,4/8,7 mm per 210/229 grammi. Lo spessore sarà sì calato, ma le dimensioni complessive in mano sono ben superiori a quelle dei telefoni di una volta, pensati per cercare il miglior compromesso fra fruibilità e l'essere quanto più tascabili possibili. E sono sicuro che un telefono come il nuovo Xiaomi QIN 3 Ultra non potrà che solleticare il desiderio di chi rivorrebbe sul mercato telefoni più compatti.

Xiaomi presenta il nuovo QIN 3 Ultra, uno dei telefoni più compatti degli ultimi anni

Per chi non lo conoscesse, quello di Duoqin è uno dei tanti marchi che compongono l'ecosistema Xiaomi YouPin, pertanto non parliamo di un telefono prodotto da Xiaomi bensì che gravita all'interno del suo universo.

Il focus è tutto incentrato sull'ergonomia: QIN 3 Ultra misura soltanto 126,8 x 61,85 x 8,7 mm e pesa 118 grammi, con larghezza e lunghezza paragonabili al primo Xiaomi ma vantando un più ampio schermo da 5,02″ (Xiaomi Mi 1 era da 4″). Uno dei più compatti degli ultimi tempi, ASUS ZenFone 9, misura comunque 146,5 x 68,1 x 9,1 mm, mentre iPhone 13 Mini occupa 131,5 x 64,2x 7,7 mm di ingombro.

Differentemente da quanto si possa pensare, QIN 3 Ultra non è un feature phone, bensì un telefono con specifiche di fascia medio/bassa. È dotato di una scheda tecnica basata sull'Helio G99 di MediaTek, SoC a 6 nm con CPU octa-core a 2,2 GHz A76 e GPU Mali-G57 MC2, assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Le specifiche comprendono lettore d'impronte laterale, Bluetooth 5.2 e fotocamere da 8 MP dietro e 5 MP davanti, il software personalizzato si basa su Android 12 e la batteria da 2.500 mAh con ricarica USB-C promette fino a 7 giorni di utilizzo. Questo perché QIN 3 Ultra è stato pensato per l'utenza più giovane: lo schermo più piccolo disincentiva la fruizione prolungata di contenuti, e nel software ci sono tutta una serie di opzioni per la salvaguardia dei bambini, come il blocco di giochi e TikTok, controllo da remoto e tracciamento della posizione.

Oltre al modello Ultra, ci sono anche le due varianti base e Pro, meno interessanti sia perché hanno il notch anziché uno schermo punch-hole ma anche perché hanno un meno compatto display da 5″. QIN 3 Ultra ha un costo di 1.599 yuan, pari a circa 215€, ma probabilmente rimarrà un'esclusiva per la Cina.

