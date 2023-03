iPhone: aggiungete un po’ di divertimento alle vostre chat con questi mini-giochi

Perché limitarsi ad utilizzare l'app Messaggi di iPhone per inviare dei semplici SMS, quando ci si potrebbe divertire molto di più? Sfidando gli amici in qualche mini-gioco, ad esempio. Probabilmente in molti lo sapranno già, ma per chi ne sente ora parlare per la prima volta, sappiate che l'app vi offre la possibilità di eseguire dei giochini molto simpatici che potete fare in tempo reale con i vostri contatti. Scopriamo insieme come.

Come sfidare i propri amici con l'app Messaggi di iPhone

L'app Messaggi di iPhone si è evoluta molto nel corso degli anni, ed integra oggi una serie di funzionalità che aggiungono quel pizzico di divertimento in più, come i mini-giochi, appunto. Grazie ad una stretta integrazione con l'App Store, è possibile scaricare all'interno dell'app Messaggi dei titoli molto carini da giocare con i propri amici come Words, Tic Tac Toe, Bubble Witch 3 Saga, Scacchi, L'impiccato e molto altro.

Ma come avviare un gioco dall'app Messaggi e sfidare un amico online? Basta seguire questi pochi semplici passaggi. Anzitutto, avviate l'app, aprite la chat con un vostro contatto e, proprio sotto la barra di testo, cliccate sull'icona dell'App Store. Qui troverete tutte le estensioni che potete scaricare, tra cui tantissimi mini-giochi da fare online con i propri amici. Date un'occhiata alla sezione Sfida i tuoi amici per trovare i titoli più avvincenti.

Una volta scaricata, selezionate il gioco dalla barra degli strumenti nella chat, scorrendo l'elenco proprio sotto la barra di testo. Il gioco si aprirà nella parte inferiore della schermata dell'app Messaggi: una volta che il vostro amico avrà accettato l'invito a giocare, non vi resta che divertirvi!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il