Xiaomi lancia la lampada Mijia smart per il campeggio che può fungere anche da torcia

Da Xiaomi Mijia arriva la Split Camping Light, una lampada da campeggio versatile e dalla lunga autonomia, ideale per gli amanti dell'avventura e della vita all'aria aperta. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Xiaomi Mijia Split Camping Light: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Come tutti i dispositivi della famiglia Mijia, anche questa lampada da campeggio riflette un design pulito e minimalista, ma la sua particolarità risiede proprio nella struttura split, divisa in due parti, appunto. Xiaomi Mijia Split Camping Light può essere sia utilizzata come torcia elettrica, grazie ad una struttura secondaria con manico che può essere utilizzata in modo indipendente, sia come lampada da campeggio o ambientale.

Il dispositivo supporta la tecnologia BLE Mesh per collegarsi ad altri dispositivi smart di Xiaomi, mentre è possibile gestirne il funzionamento direttamente dall'app Mijia, e così creare delle impostazioni personalizzate e pre-impostate in base alla modalità di utilizzo.

Inoltre, Xiaomi Mijia Split Camping Light possiede un grado di protezione IP54 che ne certifica la resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola adatta anche in ambienti più difficili o in condizioni climatiche avverse, mentre la batteria da 4.800 mAh garantisce fino a 100 ore di illuminazione.

Xiaomi Mijia Split Camping Light – Disponibilità e prezzo

La lampada da campeggio Xiaomi Mijia Split Camping Light sarà in vendita in Cina in crowdfunding a partire dall'8 Marzo al prezzo di 199 yuan, ovvero circa 26 € al cambio attuale. Le spedizioni avranno inizio a partire dal 16 marzo. Al momento, non abbiamo ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il