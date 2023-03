Redmi sta per lanciare la sua prima smart TV con Fire OS di Amazon

La costola di Xiaomi annuncia un'ennesima novità per il mercato Global (precisamente per quello indiano): la nuova Redmi Smart Fire TV, il primo televisore intelligente del brand ad avere a bordo Fire OS, il sistema di Amazon dedicato ai prodotti multimediali (come TV e dispositivi Fire). Il lancio è atteso nel corso del mese di marzo: l'azienda asiatica ha già svelato la data, il design ed alcune caratteristiche del terminale.

Redmi Smart Fire TV 32 nei primi teaser ufficiali: cosa sappiamo finora

La nuova Redmi Smart Fire TV 32 sarà lanciata ufficialmente il prossimo 14 marzo; come anticipato in apertura, il debutto è atteso per l'India, uno dei mercati più prolifici per la compagnia. Come il nome lascia intendere, la smart TV avrà dalla sua un pannello da 32″. I vari teaser pubblicati fanno riferimento ad un corpo metallico con cornici ultra-sottili e un sistema audio immersivo.

Il televisore sarà equipaggiato con Fire OS 7 di Amazon e avrà dalla sua un telecomando con i pulsanti dedicati alle piattaforme di streaming Prime Video e Netflix, uno per attivare Amazon Music ed un tasto per richiamare Alexa. Inizialmente abbiamo pensato ad un rebrand delle Xiaomi TV F2 lanciate anche in Italia; tuttavia questa gamma è disponibile nelle versioni da 43/50/55″ mentre Redmi Smart Fire TV sembra arriverà nella sola incarnazione da 32″.

