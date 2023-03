PRETTYCARE W100 è l’aspirapolvere low budget da acquistare sotto i 100€

Il mese di marzo è cominciato e ci avviamo lentamente verso le fatidiche pulizie di primavera. Fatevi trovare pronti con il nuovo aspirapolvere senza fili PRETTYCARE W100: un modello sobrio ma performante, adatto a qualsiasi tipo di pavimento e proposto a prezzo ribassato con un codice sconto di Geekbuying.

Codice sconto PRETTYCARE W100: l'aspirapolvere senza fili scende al miglior prezzo, con spedizione EU

In termini di stile, PRETTYCARE W100 si presenta come un modello dall'aspetto semplice ed essenziale (anche se si fa notare grazie alla sua colorazione rossa. L'aspirapolvere ciclonico è dotato di un corpo leggero, facile da trasportare, inclinabile fino a 180° ed integra anche una pratica luce LED sulla spazzola; grazie ad essa è possibile spazzare con precisione, senza perdere nemmeno un granello di polvere.

Il dispositivo offre due livelli di velocità e fino a 20.000 PA di potenza d'aspirazione grazie al motore da 180W. La batteria è un'unità da 2.600 mAh in grado di offrire fino a 35 minuti in modalità standard (11.000 PA di potenza); al livello massimo, abbiamo circa 20 minuti di autonomia. Ovviamente non mancano vari accessori in confezione (come la spazzola per le tende, quella per i divani e il modulo aspirabriciole).

Il nuovo aspirapolvere senza fili PRETTYCARE W100 scende di prezzo grazie ad un codice sconto di Geekbuying: il dispositivo viene proposto a soli 89€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

