Samsung Galaxy F14: il nuovo budget phone 5G nelle prime immagini

Si torna a parlare di Samsung Galaxy F14, smartphone economico con connettività 5G in arrivo a stretto giro. Dopo le prime certificazioni ecco anche le immagini render, che ne anticipano il design prima del debutto: ecco il look del terminale e cosa aspettarsi dalle specifiche.

Samsung Galaxy F14 5G avvistato nelle prime immagini render: ecco com'è fatto (e cosa aspettarsi)

F14 5G

Il nuovo Samsung Galaxy F14 5G è stato avvistato inizialmente su Google Play Console: in quell'occasione era presente un render legato al modello M14, tuttavia pare che ci saranno dei cambiamenti nello stile. In base agli indizi e alle certificazioni, sembra che il nuovo membro della gamma F sarà un rebrand di Galaxy M14, a sua volta versione alternativa di Galaxy A14. Comunque non mancheranno delle differenze e la più evidente si nota proprio grazie ai render leak.

Le prime immagini di Samsung Galaxy F14 ci mostrano un budget phone caratterizzato da una dual camera con flash LED (contro la tripla fotocamera degli altri due dispositivi), il tutto a filo con la scocca; la parte frontale non è stata svelata, ma è probabile che ritroveremo un notch a goccia. La back cover sarà disponibile nelle colorazioni viola e verde; non è dato di sapere se ci saranno anche altre varianti.

L'uscita dello smartphone sarebbe prevista nel corso della prossima settimana, si vocifera ad un prezzo inferiore alle 15.000 rupie (circa 171€ al cambio). Il resto delle specifiche di Samsung Galaxy F14 5G dovrebbe offrire uno schermo da 6,6″ Full HD+ a 90 Hz, un chipset Exynos 1330, una fotocamera da 50 MP e 6.000 mAh di batteria.

