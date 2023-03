Saldi tech Banggood: fino al 50% di sconto e coupon “Doppio risparmio”

Lo store Banggood ha già dato il via alle prime offerte di primavera: i saldi tech dello store portano tante offerte su una valanga di prodotti e due codici sconto da riscattare. I Coupon Doppio Risparmio possono essere sommati anche ad altri codici: una promozione super conveniente per mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzi top.

Banggood Digital Electronics Sale: tanti sconti sul meglio della tecnologia (fino al 50% in meno)

A parte dal 15 e fino al 19 marzo è disponibile la prima fase delle offerte di primavera di Banggood: tra le varie iniziative troviamo l'evento Digital Electronics Sale, i saldi tech dello store con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Nella pagina dedicata all'evento sono presenti due Coupon da riscattare: uno permette di ottenere uno sconto di 3$ su una spesa da 50$ mentre l'altro fa risparmiare 7$ su un ordine superiore ai 100$.

Entrambi i coupon garantiscono un Doppio Risparmio: possono essere sommati ai codici sconto ordinari, in modo da spendere ancora meno. Quindi, se il prodotto che vi interessa ha un codice sconto dedicato, è possibile riscattare anche uno dei due coupon.

Tablet, incisori laser, stampanti 3D, smartwatch, telefoni e tanto altro ancora: per scoprire le offerte Digital Electronics Sale di Banggood basta dare un'occhiata alla pagina dell'evento. E per il massimo risparmio, iscrivetevi al nostro canale Telegram, in modo da non perdere nessuna occasione!

