Saldi di primavera Amazon Warehouse: 20% di sconto sull’usato garantito!

Nei giorni scorsi Amazon ci ha offerto un gustoso antipasto dei suoi saldi di Primavera con le primissime occasioni e con uno sconto del 10% sui prodotti usati. Ora la promozione Amazon Warehouse Deals raddoppia: fino al 31 marzo è possibile ottenere uno sconto del 20% su un'intera selezione di prodotti già scontati. L'usato garantito di Amazon è sempre sinonimo di qualità e convenienza!

L'evento principale dedicato alle offerte di Primavera di Amazon parte alle ore 18 del 27 marzo, mentre per quanto riguarda le occasioni sull'usato, l'iniziativa è già attiva. I prodotti Amazon Warehouse scendono di prezzo grazie alla promo in occasione dei saldi di Primavera: 20% di sconto su una vasta selezione, all'interno della sezione dedicata all'usato garantito.

Basta accedere alla pagina dell'evento, scegliere il prodotto preferito ed è fatta: lo sconto del 20% verrà applicato direttamente al momento del check-out. Le promo Amazon Warehouse Deals sono sempre particolarmente attese: si tratta infatti di un momento di risparmio top per tantissime soluzioni. Inoltre, spesso capita che dietro la dicitura “Condizioni accettabili” si nasconda un prodotto praticamente nuova, magari privo di accessori.

Ciliegina sulla torta, ricordiamo che gli acquisti su Warehouse beneficiano sempre del reso, quindi potete stare tranquilli! Di seguito trovi la pagina dedicata, con tutte le soluzioni Warehouse aderenti all'iniziativa: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

