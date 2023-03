Tornano le offerte Amazon Warehouse: risparmia il 10% sull’usato top!

In questi giorni l'e-commerce di Jeff Bezos ha dato il via alla promozione Coupon Party, con una sfilza di codici sconto che ti permettono di risparmiare anche fino all'80% su tanti prodotti. Le occasioni non finiscono qui ed ora arriva un'altra iniziativa ghiotta con lo sconto del 10% sui prodotti Amazon Warehouse, l'usato garantito della piattaforma!

Amazon Warehouse: 10% di sconto sull'usato garantito

Per i meno esperti di Amazon e del suo mondo, la sezione Warehouse ospita l'usato dell'e-commerce. Si tratta di prodotti frutto di resi, che vengono riconvertiti alla vendita dopo un accurato controllo da parte del team della piattaforma. I vari prodotti – possono essere tech ma non solo – vengono classificati in base alle loro condizioni e il prezzo cala di conseguenza. Comunque è bene fare due precisazioni importanti: per prima cosa è possibile effettuare il reso senza alcuna conseguenza e poi a volte possono capitare delle gradite sorprese.

Può capitare che un prodotto classificato come in condizioni “Accettabili” sia in realtà nuovo di zecca, magari semplicemente senza la confezione. Insomma, i benefici Prime restano invariati, in reso è semplice ed immediato e in alcuni casi è come comprare (quasi) pari al nuovo.

Amazon ha dato il via ad una nuova promozione dedicata ai Warehouse: fino alle ore 23:59 del 26 marzo 2023 è possibile ottenere uno sconto del 10% su una selezione di prodotti. Il prezzo ribassato viene visualizzato direttamente all'interno del carrello.

Di seguito trovi la pagina dedicata, con tutte le soluzioni Warehouse aderenti all'iniziativa:

