Guai per Elon Musk: il codice sorgente di Twitter finisce online

L'avventura di Elon Musk alla guida di Twitter continua ad essere travagliata da scelte poco oculate e clamorosi incidenti. In queste ore, infatti, parte del codice sorgente del noto social network dei cinguettii è apparso su GitHub: una piattaforma di collaborazione per lo sviluppo. Il leak è stato subito rimosso, ma oramai il danno è probabilmente irreparabile.

Rubato il codice sorgente di Twitter: Elon Musk ordina la caccia al responsabile

Nelle scorse ore, l'account FreeSpeechEnthusiast (un chiaro riferimento ad una delle dichiarazioni passate di Elon Musk) ha postato su GitHub una repository pubblica contenente parte del codice sorgente di Twitter. Il “source code” racchiude la base del funzionamento del social network ed una volta trapelato online permette a tutti gli addetti ai lavori di poter sfruttare le funzionalità oppure creare dei veri e propri cloni.

La repository è stata subito chiusa e messa offline ed Elon Musk si è immediatamente lanciato alla caccia del responsabile, chiedendo a GitHub nomi ed indirizzi IP di chiunque avesse avuto accesso al download. GitHub non ha ancora risposto ufficialmente, ma Twitter si è mossa subito anche per vie legali chiedendo alla corte della California di obbligare a fornire i dati richiesti.

I sospetti, attualmente, ricadono su un dipendente scontento oppure da poco licenziato. Sono tanti, infatti, gli sviluppatori mandati via senza alcuna ragione da Elon Musk poco dopo il suo insediamento come CEO. Facile pensare, quindi, che qualcuno abbia deciso di farla pagare al nuovo capo, mettendosi però in serio rischio.

